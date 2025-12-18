Gewinnen Sie ein Carrera Go!!! Speed Zone Set

Max Verstappen im Oracle Red Bull Racing RB21 gegen Lewis Hamilton im Ferrari SF-25 – das Duell der Formel-1-Giganten gibt’s jetzt auch für zu Hause! Im Carrera GO!!! Set „Speed Zone“ liefern sich die beiden Superstars ein rasantes Rennen mit Looping, Action und Adrenalin pur. Perfekt für alle Racing-Fans – jetzt mitmachen und eines von drei Sets gewinnen!
Hier kommt echtes Rennfeeling ins Wohnzimmer! Mit dem Carrera GO!!! Set „Speed Zone“ treffen zwei der größten Stars der Formel 1 aufeinander: Max Verstappen im Oracle Red Bull Racing RB21 „M. Verstappen, No. 1“ und Lewis Hamilton im Ferrari SF-25 „L. Hamilton, No. 44“. Auf der spektakulären 6,3 Meter langen Strecke liefern sich die Champions ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell – mit Highspeed-Geraden, engen Kurven und einem waghalsigen Looping.
Die detailgetreuen Fahrzeuge bringen die packende Atmosphäre der Formel 1 direkt ins eigene Zuhause. Jede Runde wird zum Adrenalinkick – ob beim Familienrennen, im Duell mit Freunden oder als Sammlerstück für Motorsportfans. Dank der modularen Streckenelemente lässt sich die Rennbahn immer wieder neu gestalten – für Action ohne Ende.
Jetzt mitmachen
Wir verlosen drei Carrera GO!!! Speed Zone Sets – für heiße Duelle auf der heimischen Rennstrecke! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23.12., 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.