Türchen 18

Sie bringen frischen Wind ins Kärntner Heimatwerk

Kärnten
18.12.2025 05:00
(Bild: Morgenstern)

Das Kärntner Heimatwerk hat seit heuer neue Betreiber. Und zwar eine Oberkärntner Familie, der Tradition schwer am Herzen liegt. Was Familie Gritzner/Morgenstern plant und wie sie überhaupt dazu gekommen sind, erzählen sie im Adventkalender der „Kärntner Krone“.

„Kärnten ohne Kärntner Heimatwerk – das darf nicht sein. Damit würde eine Kultur schwinden“, dachte sich Sylvia Gritzner als sie davon hörte, dass das Trachtenhaus für immer ihre Pforten schließen soll. Daraufhin versuchte sie gemeinsam mit der Familie eine Lösung zu finden. „Wir haben uns an den damaligen Eigentümer Ewald Opetnik gewandt und sind nach langem Überlegen zum Entschluss gekommen, dass wir als Familie das Traditionshaus übernehmen“, erzählt Tochter Petra Morgenstern. 

Mit der Zeit gehen...
Und so begrüßt Familie Gritzner/Morgenstern seit heurigem Herbst die Kunden des Kärntner Heimatwerks in Klagenfurt. „Meine Mama Sylvia, mein Papa Roland Gritzner, mein Mann Franz und ich betreiben das Unternehmen. Jeder geht aber auch noch seinem eigenen Job nach“, erzählt die 33-jährige Familienmama aus Lendorf.

Und so bringen sie gemeinsam frischen Wind in die Trachtenwelt. „Bei unserer Mode setzen wir stark auf Tradition, auch auf die Tracht – wir möchten auch mit der Zeit gehen und moderne Stücke anbieten“, erzählt die 33-jährige Familienmama aus Lendorf. 

Das Kärntner Heimatwerk in Klagenfurt wird liebevoll weitergeführt
Das Kärntner Heimatwerk in Klagenfurt wird liebevoll weitergeführt (Bild: Morgenstern/Gritzner)

Die Familie legt großen Wert auf Tradition und will sich auf Vereine fokussieren. „Das Angebot, ganze Vereine einzukleiden, gibt es heutzutage eher noch selten“, weiß die Grafikerin. 

Auch in Spittal Heimatwerk öffnen
Das Oberkärntner Quartett wird auch im Heimatbezirk Spittal ein Kärntner Heimatwerk eröffnen. Und zwar direkt in der Bezirkshauptstadt. „Wir planen, im Frühjahr 2026 unsere Pforten zu öffnen“, verkündet Petra Morgenstern voller Freude ihr Vorhaben.

Wir verlosen... 
...6x50 Euro Gutscheine für das Kärntner Heimatwerk. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Kärnten

Folge 19: Christbaum
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Nach Verletzung zurück
VSV-Keeper Swette nimmt Teamkollege in Schutz
Krone Plus Logo
1,1 Millionen Pakete
Hochsaison! Zu Weihnachten geht hier die Post ab
Krone Plus Logo
Schwere Vorwürfe
Rekord! Kärntnerin mit 86 Jahren verurteilt
