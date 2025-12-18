Sie bringen frischen Wind ins Kärntner Heimatwerk

„Kärnten ohne Kärntner Heimatwerk – das darf nicht sein. Damit würde eine Kultur schwinden“, dachte sich Sylvia Gritzner als sie davon hörte, dass das Trachtenhaus für immer ihre Pforten schließen soll. Daraufhin versuchte sie gemeinsam mit der Familie eine Lösung zu finden. „Wir haben uns an den damaligen Eigentümer Ewald Opetnik gewandt und sind nach langem Überlegen zum Entschluss gekommen, dass wir als Familie das Traditionshaus übernehmen“, erzählt Tochter Petra Morgenstern.