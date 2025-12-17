Wollten Villa Flint abfackeln: Strafen für Täter

Auch ein Ferienhaus in Kaltenbrunn abgefackelt

In den Einvernahmen erklärte dieser, er habe lediglich im Auftrag des Villenbesitzers agiert. Dieser habe sich nach einem Zeitungsbericht über ein durch ein Feuer zerstörtes Hotel an ihn gewendet und gefragt, ob ein ähnlicher Vorfall auch bei seiner Villa möglich sei. Die Ermittlungen gegen den Hotelier verliefen jedoch ergebnislos, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Die Auswertung des Mobiltelefons des Erstangeklagten ergab laut Anklage, dass die Drohnachrichten an den Hotelier von ihm selbst verfasst wurden.