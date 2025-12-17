Mädchen (10) verfolgt – trotzdem nur Bewährung

Missbrauch ohne jegliche Konsequenzen

Über 30 Jahre liegen die Abscheulichkeiten, die der Pensionist aufnahm, zurück. Und die er jetzt völlig absurd zu erklären versucht: „Ich hatte einen sexuellen Ausnahmezustand. Er war zu dem Zeitpunkt, als mein Sohn aus erster Ehe geboren wurde und meine Frau jeden sexuellen Kontakt verweigerte. Dass ich da einen Drang hab‘, ist klar.“ Auch gibt er seine verkehrte Sicht zu Mädchen preis: „Sich mit Erwachsenen einzulassen, war gefährlich, weil die können Ansprüche stellen. Es ging mir nur um die schnelle Befriedigung. Die Kinder, um die es geht, haben das ja nicht so gesehen. Das war für sie ein Spiel.“