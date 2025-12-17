Windräder haben nachts bald „ausgeblinkt“

Blinken nur bei Gefahr

Vor drei Jahren war die Forderung erstmals im Landtag erhoben worden. Nationalrat und Luftfahrtbehörde haben nunmehr die rechtlichen und technischen Möglichkeiten dafür geschaffen: Neue Windräder – auch die am Dienstag genehmigten – müssen mit „bedarfsgerechter Nachtbefeuerung“ ausgestattet sein. Im Klartext: Deren Warnlichter beginnen nur dann durch ein Signal der Austro Control zu blinken, wenn sich ein Fluggerät nähert.