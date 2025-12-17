Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hecken als Schutz

Wildkatzen verstecken sich gern im Südburgenland

Burgenland
17.12.2025 06:00
Die scheuen Waldbewohner brauchen sowohl Unterschlupf als auch offene Jagdgebiete.
Die scheuen Waldbewohner brauchen sowohl Unterschlupf als auch offene Jagdgebiete.(Bild: Haus der Natur)

Eine ausgestorben geglaubte Spezies erholte sich in Ungarn und siedelt sich an. Spezielle Rückzugsplatzerln werden jetzt gesetzt.

0 Kommentare

Den Luchs mit seinen typischen Pinselohren kennen Viele – doch die wenigsten wissen, dass es in Österreich noch eine weitere wild lebende Katzenart gibt – die Wildkatze. Sie galt hier lange Zeit als augestorben, mittlerweile steht aber fest, dass sie zurückkehrt, wie der Naturschutzbund informiert.

In einigen Gebieten Österreichs kann sie demnach bereits seit mehreren Jahren regelmäßig nachgewiesen werden. Sogar Nachwuchs wurde im Burgenland, in Niederösterreich und in Kärnten dokumentiert.

Die Wildkatzenexpertin Katharina Neugebauer berichtet über den Bestand: „Im Burgenland haben wir fünf Meldungen, die auch genetisch nachgewiesen sind. Dafür haben wir etwa gefundene Haare analysiert.“  Schon länger vermuten Experten, dass die Wildkatze im Südburgenland heimisch sein könnte. Erst in den vergangenen etwa fünf Jahren konnte sie tatsächlich mehrmals nachgewiesen werden. Neugebauer weiter: „Insgesamt haben wir jetzt im Burgenland 57 Einträge von Sichtungen über Fotos und Wildkameras. Das sind natürlich Mehrfachzählungen. Aber vor fünf Jahren gab es maximal Einzelsichtungen in Jennersdorf und Güssing.“ 

Zitat Icon

Im Burgenland haben wir fünf Meldungen, die auch genetisch nachgewiesen sind. Dafür haben wir etwa gefundene Haare analysiert.

Wildkatzenexpertin Katharina Neugebauer

Jetzt wird das Südburgenland erobert
Vermutlich erholten sich die Wildkatzen-Bestände zuerst auf ungarischer Seite und fassen nun auch im Burgenland Pfote. Ein großes Hindernis für die scheue Waldbewohnerin ist die Zerschneidung geeigneter Lebensräume durch menschengemachte Barrieren. Die Wildkatze ist an größere und gut strukturierte Waldflächen gebunden und benötigt einen zusammenhängenden Lebensraum von mehreren hundert bis über tausend Hektar Größe. Sie braucht sowohl dichte, Deckung bietende Strukturen als Unterschlupf, als auch offene Bereiche für die Jagd.

Der Naturschutzbund pflanzt im Rahmen des vom Waldfonds geförderten Projektes „Netzwerk Wildkatze“ in mehreren Gebieten Österreichs Heckenstreifen als Korridore für die Wildkatze. 

Im Rahmen des Projektes „Netzwerk Wildkatze“ setzt der Naturschutzbund Heckenstreifen.
Im Rahmen des Projektes „Netzwerk Wildkatze“ setzt der Naturschutzbund Heckenstreifen.(Bild: Josef Schuh)

Im Lafnitztal sollen jetzt Hecken wachsen
Vergangene Woche setzten Mitglieder der Vereinigung – unterstützt von Tierarzt Bernhard Takacs und vom Landesforstgarten Burgenland – im Südburgenland, bei Heiligenkreuz im Lafnitztal, mehrere Heckenstreifen. Die aus rund 1000 Pflänzchen elf verschiedener heimischer Arten bestehenden Hecken sollen die Wildkatze beim Überqueren offener Landschaftsteile unterstützen, indem sie vorhandene Waldlebensräume miteinander verbinden. Sie nützen auch der Landwirtschaft als Windgürtel zum Schutz gegen Bodenerosion.

Sichtungen melden!
Der Naturschutzbund sammelt Daten über die Wildkatzen-Vorkommen. Wer tatsächlich das Glück haben sollte, eine zu sehen, sollte die Beobachtung melden unter: naturschutzbund.at/wildkatzenmeldung.html

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
0° / 2°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
0° / 2°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 2°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Burgenland
Bilanz
Im Landtag geht es meistens auch ohne Strenge
2. ÖFB Futsal Liga
„Kein Schmähkick – da gibt es nur Vollgas“
„Keine faire Lösung“
Strommarktgesetz: Burgenland ruft Höchstgericht an
Prozess in Eisenstadt
„Der Reichsadler war ja eh im Abstellkammerl“
Gemeinschaftsprojekt
Begabte Edelfedern für Weihnachtsbuch gesucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf