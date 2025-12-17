Wildkatzen verstecken sich gern im Südburgenland

Die Wildkatzenexpertin Katharina Neugebauer berichtet über den Bestand: „Im Burgenland haben wir fünf Meldungen, die auch genetisch nachgewiesen sind. Dafür haben wir etwa gefundene Haare analysiert.“ Schon länger vermuten Experten, dass die Wildkatze im Südburgenland heimisch sein könnte. Erst in den vergangenen etwa fünf Jahren konnte sie tatsächlich mehrmals nachgewiesen werden. Neugebauer weiter: „Insgesamt haben wir jetzt im Burgenland 57 Einträge von Sichtungen über Fotos und Wildkameras. Das sind natürlich Mehrfachzählungen. Aber vor fünf Jahren gab es maximal Einzelsichtungen in Jennersdorf und Güssing.“