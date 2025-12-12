Andrew schlich sich rein, Fergie kauerte im Van

Wie der britische „Mirror“ berichtet, traf Andrew am Freitag kurz vor Beginn der Zeremonie am St. James’s Palace ein und schlich sich anschließend über einen Seiteneingang hinein, nachdem sein Fahrer Fotografen entdeckt hatte. Die „Daily Mail“ veröffentlichte lediglich ein Foto eines dunklen Range Rovers, in dem Andrew nach Angaben des Blattes gesessen haben soll.