Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schatten über Taufe

Andrew schlich sich rein, Fergie kauerte im Van

Royals
12.12.2025 15:56
Der ehemalige Prinz versuchte, bei der Taufe seiner Enkelin möglichst unsichtbar zu bleiben.
Der ehemalige Prinz versuchte, bei der Taufe seiner Enkelin möglichst unsichtbar zu bleiben.(Bild: Kirsty Wigglesworth / AP / picturedesk.com)

Zur Taufe von Baby Athena, der Tochter von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, mussten sich sowohl Sarah Ferguson als auch Andrew Mountbatten-Windsor förmlich in den Palast reinschleichen – offenbar, weil der Familie an diesem Tag keinerlei Bilder der beiden unerwünscht waren.

0 Kommentare

Wie der britische „Mirror“ berichtet, traf Andrew am Freitag kurz vor Beginn der Zeremonie am St. James’s Palace ein und schlich sich anschließend über einen Seiteneingang hinein, nachdem sein Fahrer Fotografen entdeckt hatte. Die „Daily Mail“ veröffentlichte lediglich ein Foto eines dunklen Range Rovers, in dem Andrew nach Angaben des Blattes gesessen haben soll.

Sarah Ferguson kauert im Minivan
Auch Oma Sarah Ferguson versuchte, ihre Ankunft unauffällig zu gestalten. Den Berichten zufolge kauerte sie tief nach vorn gebeugt auf dem Rücksitz eines Minivans mit abgedunkelten Scheiben – offenbar, um nicht erkannt zu werden. Andrew und Ferguson sollen darüber hinaus getrennte Anfahrtswege genutzt haben.

Die britische Prinzessin Beatrice (Mitte), ihr Ehemann Edoardo Mozzi (links) und ihre Kinder ...
Die britische Prinzessin Beatrice (Mitte), ihr Ehemann Edoardo Mozzi (links) und ihre Kinder Sienna, Athena und Christopher im Sommer bei der Begrüßung der englischen Frauenfußballnationalmannschaft(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
Lesen Sie auch:
Andrew Mountbatten-Windsor muss aus der Royal Lodge ausziehen. Eine Entschädigung für den ...
Kein Geld für Ex-Prinz
Andrew erhält wohl keine Entschädigung für Auszug
03.12.2025
Degradierung vollendet
Charles ließ Andrews Namen aus Register tilgen
02.12.2025
„Royal Deliveroo“-Aus
Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!
18.11.2025

Prominente Gäste bei der Taufe
Unter den Anwesenden befanden sich auch Prinzessin Eugenie mit ihrer Familie sowie Sänger James Blunt, ein enger Freund von Beatrice, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Sofia Wellesley erschien. Zudem soll Prinzessin Nina von Griechenland und Dänemark als Taufpatin an der Zeremonie teilgenommen haben.

Nach Informationen aus Palastkreisen stand auch König Charles auf der Gästeliste, seine Anwesenheit wurde jedoch von Beginn an nicht erwartet.

Die Taufe fand in der Chapel Royal statt, einem traditionsreichen Ort für royale Taufzeremonien. Auch Prinz George und Prinz Louis wurden in der Kapelle getauft. 

Andrew und Fergie waren bei der Taufe ihrer Enkelin Athena zum ersten Mal wieder in einem Palast ...
Andrew und Fergie waren bei der Taufe ihrer Enkelin Athena zum ersten Mal wieder in einem Palast seit ihrem Titelentzug.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Im Jänner ins „Exil“
Es wird erwartet, dass der ehemalige Prinz Andrew, dem aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sämtliche Titel sowie das Wohnrecht in der königlichen Residenz Royal Lodge entzogen wurden, nach Weihnachten nach Sandringham „ins Exil“ geschickt wird. König Charles stellt seinem nun bürgerlichen Bruder dort ein Haus zur Verfügung.

Von Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson, die in den vergangenen Jahren mit ihm zusammenlebte, heißt es, ihre Töchter hätten ihr Unterkünfte in ihren Privathäusern in den Cotswolds sowie in Portugal angeboten.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.851 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.670 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
106.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Royals
Schatten über Taufe
Andrew schlich sich rein, Fergie kauerte im Van
Aufregung um König
Charles kündigt Äußerung zu Krebserkrankung an
Diamanten und Tüll
Amalia trägt Diadem im Wert von 6 Millionen Euro
Royal-Weihnachtsidylle
Prinzessin Madeleine zeigt intime Familienmomente
Nur in Gesellschaft
Schwedischer Hof: Sofia sah Epstein wenige Male
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf