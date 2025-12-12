Andrew schlich sich rein, Fergie kauerte im Van

Zur Taufe von Baby Athena, der Tochter von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, mussten sich sowohl Sarah Ferguson als auch Andrew Mountbatten-Windsor förmlich in den Palast reinschleichen – offenbar, weil der Familie an diesem Tag keinerlei Bilder der beiden unerwünscht waren.
Wie der britische „Mirror“ berichtet, traf Andrew am Freitag kurz vor Beginn der Zeremonie am St. James’s Palace ein und schlich sich anschließend über einen Seiteneingang hinein, nachdem sein Fahrer Fotografen entdeckt hatte. Die „Daily Mail“ veröffentlichte lediglich ein Foto eines dunklen Range Rovers, in dem Andrew nach Angaben des Blattes gesessen haben soll.
Sarah Ferguson kauert im Minivan
Auch Oma Sarah Ferguson versuchte, ihre Ankunft unauffällig zu gestalten. Den Berichten zufolge kauerte sie tief nach vorn gebeugt auf dem Rücksitz eines Minivans mit abgedunkelten Scheiben – offenbar, um nicht erkannt zu werden. Andrew und Ferguson sollen darüber hinaus getrennte Anfahrtswege genutzt haben.
Prominente Gäste bei der Taufe
Unter den Anwesenden befanden sich auch Prinzessin Eugenie mit ihrer Familie sowie Sänger James Blunt, ein enger Freund von Beatrice, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Sofia Wellesley erschien. Zudem soll Prinzessin Nina von Griechenland und Dänemark als Taufpatin an der Zeremonie teilgenommen haben.
Nach Informationen aus Palastkreisen stand auch König Charles auf der Gästeliste, seine Anwesenheit wurde jedoch von Beginn an nicht erwartet.
Die Taufe fand in der Chapel Royal statt, einem traditionsreichen Ort für royale Taufzeremonien. Auch Prinz George und Prinz Louis wurden in der Kapelle getauft.
Im Jänner ins „Exil“
Es wird erwartet, dass der ehemalige Prinz Andrew, dem aufgrund seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sämtliche Titel sowie das Wohnrecht in der königlichen Residenz Royal Lodge entzogen wurden, nach Weihnachten nach Sandringham „ins Exil“ geschickt wird. König Charles stellt seinem nun bürgerlichen Bruder dort ein Haus zur Verfügung.
Von Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson, die in den vergangenen Jahren mit ihm zusammenlebte, heißt es, ihre Töchter hätten ihr Unterkünfte in ihren Privathäusern in den Cotswolds sowie in Portugal angeboten.
