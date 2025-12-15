Nach Vorwürfen: Prüfbericht entlastet Gswb-Spitze

Ende September wurden Vorwürfe gegenüber Gswb-Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner bekannt. Die teils anonym geäußerten, massiven Kritikpunkte am Wohnbau-Chef wurden von einem externen Verband nun überprüft. Nun liegt das Ergebnis vor.
Rechtzeitig zur Aufsichtsratssitzung des gemeinnützigen Wohnbauriesen Gswb am morgigen Dienstag liegt das Ergebnis der Überprüfung von teils anonym geäußerten Vorwürfen gegen Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner vor. Gswb-Mitarbeiter berichteten Ende September dem Aufsichtsrat rund um Christoph Fuchs anonym über zahlreiche Missstände im Unternehmen.
Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung im September wurde beschlossen, dass der Revisionsverband mit einer externen Prüfung betraut werden soll. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht entlasten den Geschäftsführer. Jedoch blieben auch offene Fragen und Kritik übrig.
So seien Zahlungen, die Hochleitners Assistentin geleistet hätte, weil kein Zeichnungsberechtigter anwesend war, zwar rechtens, aber nicht im Rahmen des internen Kontrollsystems gewesen. Zudem gab es eine Doppelüberweisung. Die Geldbewegung in knapp fünfstelliger Höhe wurde im Rahmen der Kontrolle entdeckt.
Auftragsvergaben gedeckt?
Bei den schweren Vorwürfen aus den eigenen Reihen ging es auch um Aufträge in manchen Bereichen des Unternehmens, die ohne weitere Angebote freihändig vergeben worden sein sollen. 45 Aufträge aus dem Sachaufwand mit einem Volumen von rund 300.000 Euro wurden überprüft. Überwiegend jedoch fehlten Vergleichsangebote, es wurde jedoch nachverhandelt.
Auch dies sei rechtens und im Rahmen des sogenannten Change-Prozesses des Unternehmens in Ordnung, so die Gswb in einer Mitteilung.
„Die Prüfung sei zu dem Schluss gekommen, dass alles rechtskonform gewesen sei“, so Aufsichtsratchef Christoph Fuchs. „Es gibt Schwachstellen und Lücken. Hier gilt es rasch zu handeln und diese zu schließen.“
Rund ein Jahr nach der Bestellung des Oberösterreichers Hochleitner an die Gswb-Spitze wurde anonyme Kritik laut. Schon im Vorfeld seiner Bestellung am 1. Oktober 2024 hatte es Unmut über die Nominierung für den Job gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.