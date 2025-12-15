Nach Vorwürfen: Prüfbericht entlastet Gswb-Spitze

Auftragsvergaben gedeckt?

Bei den schweren Vorwürfen aus den eigenen Reihen ging es auch um Aufträge in manchen Bereichen des Unternehmens, die ohne weitere Angebote freihändig vergeben worden sein sollen. 45 Aufträge aus dem Sachaufwand mit einem Volumen von rund 300.000 Euro wurden überprüft. Überwiegend jedoch fehlten Vergleichsangebote, es wurde jedoch nachverhandelt.