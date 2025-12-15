Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Trainingslager

Salzburg testet gegen Arnautovic und Roter Stern

Salzburg
15.12.2025 12:04
Marko Arnautovic testet mit seinem Klub Roter Stern gegen Red Bull Salzburg.
Marko Arnautovic testet mit seinem Klub Roter Stern gegen Red Bull Salzburg.(Bild: Sepp Pail)

Red Bull Salzburg spielt im Trainingslager gegen Roter Stern Belgrad um Österreichs besten Team-Torschützen Marko Arnautovic. Das gaben die Bullen am Montag bekannt. Zudem geht es in Belek gegen ein polnisches Team.

0 Kommentare

Die Herbstsaison in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist vorbei. Doch der Blick richtet sich bei Salzburg schon auf die kommende Vorbereitungsphase. Die Bullen testen am 6. Jänner (Red Bull Arena, 15 Uhr) gegen Bayern München und heben am 8. Jänner ins Trainingslager nach Belek (Tur) ab. Dort steigen wieder zwei Freundschaftsspiele. Am 10. Jänner gegen Rakow Czestochowa (Pol) und fünf Tage später gegen Roter Stern Belgrad (Ser) um Österreichs besten Team-Torschützen Marko Arnautovic.

Lesen Sie auch:
Alajbegovic (li.) war der Matchwinner gegen den WAC.
Red Bull Salzburg
Wartet auf die Bullen der nächste Neuanfang?
15.12.2025
Bullen-Noten im Detail
Auf der linken Seite glänzte Alajbegovic
14.12.2025
Auflauf der Stars
Red Bull Salzburg testet gegen diesen Weltklub
17.11.2025

Danach geht es für Salzburg schon mit den ersten Pflichtspielen 2026 los. Am 22. Jänner gastiert die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in der Europa League bei Aston Villa (Eng), eine Woche darauf kommt Basel in die Red Bull Arena. Das Duell mit den Schweizern wird aller Voraussicht nach das letzte internationale Match in dieser Saison für Salzburg sein.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf