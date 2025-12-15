Salzburg testet gegen Arnautovic und Roter Stern

Danach geht es für Salzburg schon mit den ersten Pflichtspielen 2026 los. Am 22. Jänner gastiert die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in der Europa League bei Aston Villa (Eng), eine Woche darauf kommt Basel in die Red Bull Arena. Das Duell mit den Schweizern wird aller Voraussicht nach das letzte internationale Match in dieser Saison für Salzburg sein.