Red Bull Salzburg spielt im Trainingslager gegen Roter Stern Belgrad um Österreichs besten Team-Torschützen Marko Arnautovic. Das gaben die Bullen am Montag bekannt. Zudem geht es in Belek gegen ein polnisches Team.
Die Herbstsaison in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist vorbei. Doch der Blick richtet sich bei Salzburg schon auf die kommende Vorbereitungsphase. Die Bullen testen am 6. Jänner (Red Bull Arena, 15 Uhr) gegen Bayern München und heben am 8. Jänner ins Trainingslager nach Belek (Tur) ab. Dort steigen wieder zwei Freundschaftsspiele. Am 10. Jänner gegen Rakow Czestochowa (Pol) und fünf Tage später gegen Roter Stern Belgrad (Ser) um Österreichs besten Team-Torschützen Marko Arnautovic.
Danach geht es für Salzburg schon mit den ersten Pflichtspielen 2026 los. Am 22. Jänner gastiert die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in der Europa League bei Aston Villa (Eng), eine Woche darauf kommt Basel in die Red Bull Arena. Das Duell mit den Schweizern wird aller Voraussicht nach das letzte internationale Match in dieser Saison für Salzburg sein.
