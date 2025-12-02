OECD erwartet BIP-Wachstum von 0,9 Prozent

Gebremst werde die wirtschaftliche Erholung hingegen durch die anhaltende Haushaltskonsolidierung. Bis 2028 soll Österreichs Defizit auf unter drei Prozent gesenkt werden. Auch die hohen Energiepreise werden als Problem der österreichischen Wirtschaft gesehen. Die Strompreise für die Industrie sind seit dem Ukraine-Krieg um 40 Prozent teurer geworden. Um auf Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und steigende Verteidigungsausgaben zu reagieren, braucht es laut OECD Reformen der öffentlichen Finanzen, zum Beispiel bei den Sozialleistungen.