OECD erwartet BIP-Wachstum von 0,9 Prozent

Die österreichische Wirtschaft werde sich in den kommenden beiden Jahren etwas erholen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) jetzt mit. Nach einem BIP-Wachstum von 0,3 Prozent heuer soll die Wirtschaft 2026 um 0,9 Prozent und 2027 um 1,2 Prozent zulegen.
Das ist weniger, als noch vor einem Jahr prognostiziert wurde, und im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. So haben die OECD-Staaten in diesem und im kommenden Jahr ein BIP-Wachstum von jeweils 1,7 Prozent. Die Eurozone schneidet mit einem erwarteten Wachstum um 1,2 Prozent im nächsten und 1,4 Prozent im übernächsten Jahr ebenfalls besser ab als Österreich.
Konkret erwartet die OECD, dass sich die Inflation hierzulande bis Ende 2027 der angestrebten Zwei-Prozent-Marke nähern werde. Die privaten Haushalte würden in den kommenden beiden Jahren wieder mehr konsumieren, der Arbeitsmarkt sei robust und niedrige Zinsen würden zu mehr Investitionen führen.
So sieht Österreichs Prognose im internationalen Vergleich aus:
Gebremst werde die wirtschaftliche Erholung hingegen durch die anhaltende Haushaltskonsolidierung. Bis 2028 soll Österreichs Defizit auf unter drei Prozent gesenkt werden. Auch die hohen Energiepreise werden als Problem der österreichischen Wirtschaft gesehen. Die Strompreise für die Industrie sind seit dem Ukraine-Krieg um 40 Prozent teurer geworden. Um auf Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und steigende Verteidigungsausgaben zu reagieren, braucht es laut OECD Reformen der öffentlichen Finanzen, zum Beispiel bei den Sozialleistungen.
Handel entfällt vor allem auf EU
Österreichs Handel entfällt den Ökonominnen und Ökonomen nach vor allem auf die Europäische Union (EU). Allerdings sei das Land auch tief in regionale Wertschöpfungsketten integriert, daher sollten sich die US-Zölle auf EU-Waren auf die Exporte auswirken. 2027 dürfte Österreich von höheren Staatsausgaben in Deutschland profitieren.
Das Wirtschaftswachstum kann laut OECD unter anderem durch lockerere Flächennutzungsvorschriften, Beseitigungen von Beschränkungen auf dem Wohnungsmarkt, durch einen stärker wettbewerbsorientierten Energievorsorgemarkt und Investitionsanreize angekurbelt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.