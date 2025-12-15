Eine einfache (EU-)Rechnung

Hätten wir das Geld gespart, läge die Staatsschuldenquote bei 61% statt der aktuellen 84%. Erkauft haben wir uns dafür den Zugang zum EU-Binnenmarkt, zu allen Programmen und Handelsabkommen. Laut EU-Kommission bringt das jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro – und ohne EU wären wir ärmer. Doch trifft das wirklich zu? Sind Norwegen und die Schweiz, die offenbar nicht klug genug waren, der EU beizutreten, schlechter dran?