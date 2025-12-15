Im Video: Enttäuschung bei Rapid und BW Linz

So groß die Hoffnung nach dem starken Saisonstart auch gewesen ist, umso prekärer ist die grün-weiße Situation vor der Winterpause. Seit mittlerweile acht Pflichtspielen wartet der einstige Tabellenführer Rapid auf einen Sieg. Auch bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz gelang den Wienern am Sonntag in der letzten Bundesliga-Partie des Jahres mit dem 1:1 kein Erfolg. Hier die Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.
