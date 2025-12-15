Erdbaufirma mit 2,7 Millionen Euro Schulden pleite

Viele Insolvenzursachen

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Die Insolvenz hat den Angaben der Firma zufolge mehrere Ursachen: In den vergangenen Jahren sei es im Baubereich zu massiven Einbrüchen gekommen, weshalb der Bau von Einfamilienhäusern zurückging. Im gewerblichen Bereich hingegen seien bei den Ausschreibungen Preise festgesetzt worden, die nur einen geringen Deckungsbeitrag für Malzner Erdbau beudeutet hätten.