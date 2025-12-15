Erdbaufirma mit 2,7 Millionen Euro Schulden pleite

Schon wieder erwischte es eine Baufirma: Malzner Erdbau aus Oberösterreich meldete am Montag mit 2,7 Millionen Euro Schulden Konkurs an. Von der Pleite sind 86 Beschäftigte betroffen.
Über die Malzner Erdbau GmbH mit Sitz in Schiedlberg in Oberösterreich wurde am Montag auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist im Erdbau, insbesondere im Bereich der Grabungs-, Baggerungs- und Abbrucharbeiten tätig, und hat laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 rund 2,7 Millionen Euro Schulden. Dem stehen laut Angaben im Konkursantrag Aktiva von 1,06 Millionen Euro gegenüber.
Viele Insolvenzursachen
Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Die Insolvenz hat den Angaben der Firma zufolge mehrere Ursachen: In den vergangenen Jahren sei es im Baubereich zu massiven Einbrüchen gekommen, weshalb der Bau von Einfamilienhäusern zurückging. Im gewerblichen Bereich hingegen seien bei den Ausschreibungen Preise festgesetzt worden, die nur einen geringen Deckungsbeitrag für Malzner Erdbau beudeutet hätten.
Und – wie viele andere – führt auch der oberösterreichische Betrieb starke Erhöhungen bei Löhnen und Energiekosten ins Treffen. Trotz allem seien die Aufträge grundsätzlich kostendeckend gewesen – doch die Rechnungen von vielen Großbaustellen seien unbezahlt geblieben, teilweise auch durch Konkurse von Geschäftspartnern. All das habe zur Insolvenz geführt.
86 Beschäftigte und 100 Gläubiger
Von der Pleite betroffen sind 86 Beschäftigte und 100 Gläubiger. Die erste Gläubigerversammlung sowie Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 3. März am Landesgericht Steyr statt.
