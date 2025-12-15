Vorteilswelt
Heim-Maskottchen

Wahrer Held hat eine rote Nase und ist ein Rentier

Oberösterreich
15.12.2025 12:00
Maureen und Paul zeigen stolz die Weihnachtsdekoration her.
Maureen und Paul zeigen stolz die Weihnachtsdekoration her.

Köche, Mitarbeiter und sogar der Chef des Altenheims St. Florian bei Linz versuchen, sowohl die Adventzeit als auch das Weihnachtsfest für ihre „Gäste“ besinnlich zu gestalten. Denn nicht jeder Bewohner kann mit seiner Familie am Heiligen Abend feiern – umso wichtiger ist die besondere Fürsorge in dieser Zeit.

0 Kommentare

Der Chef persönlich kümmert sich um die Kapelle, Maureen und Paul schmücken die Station, während Petra mit vier Damen Christbaumschmuck bastelt. Die Mitarbeiter des Zentrums Betreuung und Pflege in St. Florian sind voll im Einsatz. So wie’s aussieht, ringen die Damen und Herren um den Titel „Mitarbeiter des Monats“. Pech gehabt – der ist leider schon vergeben.

Heim-Maskottchen „Rudi“, das rotnasige Rentier.
Heim-Maskottchen „Rudi", das rotnasige Rentier.

„Da führt kein Weg an Rudolph vorbei“, sagt Leiter Daniel Neuhold und zwinkert. Das Rentier wurde von einer Bewohnerin an das Heim vererbt und wird seitdem gerade in der Vorweihnachtszeit als „Objekt der Begierde“ angesehen. Verständlich, eignet sich Rudolph halt auch perfekt zum Kuscheln. 

Maria Leeb, Hildegard Daniel, Pflegerin Petra, Charlotte Neuwinger und Brigitte Keplinger (v. ...
Maria Leeb, Hildegard Daniel, Pflegerin Petra, Charlotte Neuwinger und Brigitte Keplinger (v. re.) beim Basteln.

Handgemachter Christbaumschmuck
Ansonsten läuft alles wie gewohnt in der Linzer Straße 17, die letzten Vorbereitungen für Weihnachten sind voll im Gange. Maria Leeb (87), Hildegard Daniel (82), Charlotte Neuwinger (90) und Brigitte Keplinger (80) sorgen mit Pflegerin Petra für den handgemachten Christbaumschmuck.

Die Küche verköstigt die Bewohner und Mitarbeiter mit frisch gebackenen Keckserl. „Die sind bedauerlicherweise zu gut, ich habe in den vergangenen zwei Jahren schon zehn Kilo zugenommen“, gesteht Frau Daniel, deren Familie jeden Sonntag in der Adventzeit zu Besuch vorbeikommt.

Heimleiter Daniel Neuhold macht die Kapelle weihnachtstauglich.
Heimleiter Daniel Neuhold macht die Kapelle weihnachtstauglich.

Kapelle feierte 50-Jahre-Jubiläum
Die Stimmung bei Frau Neuwinger ist auch schon der Vorweihnachtszeit angepasst. „Die Beleuchtung im Heim ist so schön, da freut man sich so richtig auf das Fest.“ Nicht zuletzt, wenn sie die strahlenden Augen ihrer siebenjährigen Urenkelin sieht.

Die 90-Jährige wird von ihren Angehörigen am Nachmittag zur Kindermette abgeholt, feiert das Fest also mit ihren Liebsten im Kreis der Familie. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. „Für all jene versuchen wir, das Fest trotzdem so schön wie möglich zu gestalten. Wir erzählen Weihnachtsgeschichten, es gibt Kekse und Punsch“, erzählt Pflegerin Petra.

Und am Stefanitag eine Messe in der Kapelle. Die heuer ihr 50--Jahre-Jubiläum feiert. „Das Heim selbst wurde vor Jahren saniert, aber bei der Kapelle wurde nichts verändert“, erklärt Chef Daniel Neuhold.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
