Entlaufene „Nelly“ mit einer Drohne gerettet

Vom Weihnachtsmarkt direkt zum Einsatz hieß es am Sonntagvormittag für die Kameraden der FF Ried in der Riedmark. Als ein Hundebesitzer nämlich ausgerutscht war, lief „Nelly“ davon und war in dem Waldgebiet nicht mehr zu finden. Erst mittels Drohne konnte der Vierbeiner gerettet werden.
Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried in der Riedmark, während des laufenden Weihnachtsmarktes, von einem Hundebesitzer um Hilfe gebeten. Bei einem Spaziergang rutschte dieser aus und der Hund lief erschrocken, mit der rund zehn Meter langen Leine um den Hals, davon. Der Besitzer verlor den Hund aus den Augen. Da das Suchgebiet enorm weitläufig war, wurde auch die Tierhilfe Gusental beigezogen.
Dicht bewaldet und steiles Gelände
Aufgrund des steilen Geländes und der dichten Bewaldung wurde in weiterer Folge die Stützpunktdrohne der Nachbarfeuerwehr alarmiert. Diese konnten am Nachmittag gegen 15.00 Uhr den Hund in einem Waldgebiet, nächst dem Schloss Marbach feststellen. Dieser hatte sich mit der Leine um einen Baum gewickelt und konnte so nicht mehr weiter. Die Kameraden der FF Haid konnten den Hund befreien und so vor dem sicheren Tod retten. Wir konnten „Nelly“ an den sichtlich erleichterten Besitzer übergeben.
„Ein herzlicher Dank gilt an alle Beteiligten, welche uns bei der Suche unterstützten. Vor allem an die Drohnenpiloten der FF Haid, welche so das Leben von Nelly retten konnten“, ist man bei der Feuerwehr über den glimpflichen Ausgang froh.
