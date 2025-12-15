Entlaufene „Nelly“ mit einer Drohne gerettet

Dicht bewaldet und steiles Gelände

Aufgrund des steilen Geländes und der dichten Bewaldung wurde in weiterer Folge die Stützpunktdrohne der Nachbarfeuerwehr alarmiert. Diese konnten am Nachmittag gegen 15.00 Uhr den Hund in einem Waldgebiet, nächst dem Schloss Marbach feststellen. Dieser hatte sich mit der Leine um einen Baum gewickelt und konnte so nicht mehr weiter. Die Kameraden der FF Haid konnten den Hund befreien und so vor dem sicheren Tod retten. Wir konnten „Nelly“ an den sichtlich erleichterten Besitzer übergeben.