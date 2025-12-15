Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So groß wie Pkw

Anrainer schlagen nach massivem Felssturz Alarm

Oberösterreich
15.12.2025 17:10
Dieser riesige Felsbrocken krachte vom Kleinen Warscheneck herunter und blieb unterhalb eines ...
Dieser riesige Felsbrocken krachte vom Kleinen Warscheneck herunter und blieb unterhalb eines beliebten Wanderwegs in der Gemeinde Rosenau liegen(Bild: Kopf)

Vom Kleinen Warscheneck löste sich Gestein in der Größe eines Pkw und krachte auf einen beliebten Wanderweg. Anrainer befürchten weitere Steinschläge und fordern ein genaues geologisches Gutachten des Hangs. Sie schließen einen Zusammenhang mit umstrittenen Waldrodungen in der Gemeinde Rosenau nicht aus. 

0 Kommentare

Ordentlich gerumpelt hat es in der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß. Vom Gipfel des Kleinen Warscheneck löste sich ein Fels in der Größe eines Pkw. Sein Gewicht wird auf zwölf Tonnen geschätzt. Nach einem wilden Ritt durch den Wald krachte der Stein auch über die Forststraße „Lettnergraben“, die als beliebter Wanderweg genutzt wird. 30 Meter unterhalb der Straße blieb der Gesteinsbrocken liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zusammenhang mit Rodung und Schottergrube
Viele Rosenauer sind nun in Sorge und schlagen Alarm. Bereits in der Vergangenheit seien immer wieder kleinere Gesteine abgegangen. „Der abgerissene Teil der Forststraße wieder aufgefüllt. Seitens der Behörden müssten zumindest Warnschilder aufgestellt werden. Womöglich muss der Weg gesperrt werden. Für mich ist Gefahr in Verzug gegeben“, meint Gemeinderat Martin Kopf von der Bürgerliste Pro Rosenau. Er hat die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf über den Vorfall informiert und um Abklärung der Gefahrenpotenziale für Wanderer und Forststraßenbenützer gebeten.

Zitat Icon

Ein Geologe soll das Gefahrenpotenzial beurteilen und erst danach den Weg wieder frei geben, um eine Gefährdung auszuschließen. 

Martin Kopf, Gemeinderat

Die Anrainer sind skeptisch: „Mehrfach wurde die Involvierung eines Geologen gefordert, allerdings wurde das bisher immer mit dem Hinweis abgelehnt, es gebe keine Gefährdung“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme an die „Krone“. Sie befürchten, dass über den Felssturz der Mantel des Schweigens gehüllt werden soll, da ein Zusammenhang mit behördlich genehmigten, umstrittenen Waldrodungen und einer naheliegenden Schottergrube nicht auszuschließen ist.

Ortschefin  informierte Behörde
Bürgermeisterin Maria Benedetter (SP) weist den Vorwurf der Vertuschung entschieden zurück. „Ich habe bereits die Wildbach- und Lawinenverbauung angerufen, sie waren aber beschäftigt. Selbstverständlich werde ich schauen, dass die Angelegenheit genau begutachtet wird.“ 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
238.274 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.125 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.748 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
86 Beschäftigte
Erdbaufirma mit 2,7 Millionen Euro Schulden pleite
Flucht vor Schlachter
Entlaufener Stier wurde von der Cobra erschossen
So groß wie Pkw
Anrainer schlagen nach massivem Felssturz Alarm
Unis kooperieren
Hightech für Patienten: Neue Initiative in OÖ
Intendant als Autor
Norbert Trawöger: „Mein persönlichstes Buch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf