Anrainer schlagen nach massivem Felssturz Alarm

Zusammenhang mit Rodung und Schottergrube

Viele Rosenauer sind nun in Sorge und schlagen Alarm. Bereits in der Vergangenheit seien immer wieder kleinere Gesteine abgegangen. „Der abgerissene Teil der Forststraße wieder aufgefüllt. Seitens der Behörden müssten zumindest Warnschilder aufgestellt werden. Womöglich muss der Weg gesperrt werden. Für mich ist Gefahr in Verzug gegeben“, meint Gemeinderat Martin Kopf von der Bürgerliste Pro Rosenau. Er hat die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf über den Vorfall informiert und um Abklärung der Gefahrenpotenziale für Wanderer und Forststraßenbenützer gebeten.