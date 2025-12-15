So kommen Wintersportler unverletzt durch Saison

Alkohol meiden

So rät Neuhofer, das Tempo anzupassen, Alkohol zu meiden und seine Kraft einzuteilen. „Am Nachmittag lässt meist die Kondition nach und damit steigt das Unfallrisiko. Wer rechtzeitig Pausen macht, bleibt länger sicher unterwegs“. Besonders wichtig für ältere Alpinsportler: Eine Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt. Denn durch Osteoporose (Knochenschwund) kann es schon durch Ermüdung zu Brüchen beim Skifahren kommen.