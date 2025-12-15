Hightech für Patienten: Neue Initiative in OÖ

Ergebnisse sollen rasch im Klinikalltag ankommen

Der Anspruch ist hoch: Forschungsergebnisse sollen nicht in akademischen Strukturen verharren, sondern rascher im Klinikalltag ankommen und - in weiterer Folge – auch wirtschaftlich verwertet werden. Dafür müssen Projekte institutionsübergreifend angelegt sein, mindestens zwei der beteiligten Partner müssen gemeinsam forschen. Beim ersten Förderaufruf wurden 35 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 24 Millionen Euro eingereicht, über die eine externe Jury Anfang 2026 entscheiden soll.