Norbert Trawöger: „Mein persönlichstes Buch“

Obwohl Trawöger als Musiker und Brucknerhaus-Chef völlig ausgelastet ist, hat er sich die Schreibzeit gönnen müssen. „Schreiben entspringt einer inneren Dringlichkeit. Es hilft auf den Grund zu gehen, was anstrengend wie lustvoll zugleich ist. Ich mag diesen Zustand, denn er führt über den gewohnten Horizont hinaus“, sagt er.