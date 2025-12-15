Vorteilswelt
Intendant als Autor

Norbert Trawöger: „Mein persönlichstes Buch“

Oberösterreich
15.12.2025 14:00
Musiker und Intendant Norbert Trawöger hat eine große Fangemeinde; als Autor gibt er sich dieses ...
Musiker und Intendant Norbert Trawöger hat eine große Fangemeinde; als Autor gibt er sich dieses Mal poetisch.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, Wasser Publishing)

Norbert Trawöger – seit August 2025 leitet er das Brucknerhaus und die Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) – gönnte sich eine Pause und schrieb ein Buch. Ein erfrischender, sehr persönlich gefärbter Streifzug!

Wenn alles wankt, wenn die Welt sich selbst vergisst – dann kommt Norbert Trawöger mit einem literarischen Rettungsring aus Wortmusik, Erinnerung und Zuversicht daher. Er nennt sein jüngstes Buch „Zuckerbutterbrottage. Ein Zuruf“ (Wasser Verlag, 18,50 Euro). Der Text ist wie ein Fließen, man sieht den Autor förmlich vor sich.

Trawöger sitzt zu Hause und schaut, lässt Gedanken kommen und gehen: an gütige Großeltern, an Erkenntnisse im Stau und auf dem Fußballplatz, an kleine Gesten mit großer Wirkung. Das Netz aus Momenten der Verbundenheit und des Staunens hat er aufgeschrieben.

„Es ist mein persönlichstes Buch. Und es ist kein Musikbuch, auch wenn Musik eine Rolle spielt, denn mein Leben wäre ohne sie undenkbar. Ich will den Lesenden im besten Fall zu eigenem Denken und Fühlen anstiften.“

Obwohl Trawöger als Musiker und Brucknerhaus-Chef völlig ausgelastet ist, hat er sich die Schreibzeit gönnen müssen. „Schreiben entspringt einer inneren Dringlichkeit. Es hilft auf den Grund zu gehen, was anstrengend wie lustvoll zugleich ist. Ich mag diesen Zustand, denn er führt über den gewohnten Horizont hinaus“, sagt er.

Mit „Zuckerbutterbrottage“ ist ihm ein lesenswerter Pausenfüller gelungen!

Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

Top-3

