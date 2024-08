Amira weinte bei Scheidung von Oliver Pocher

Im Podcast „Liebes Leben“ plauderte Amira mit ihrem Bruder Hima über ihr Eheende. In der Woche vor dem Termin habe sie ein „mulmiges Gefühl“ gehabt und versuchte, die bevorstehende Scheidung so gut wie möglich zu verdrängen, erzählt sie eingangs. Am Tag der Scheidung hätte sie eine Freundin unterstützt.