Oliver Pocher bereut die Aussagen über Ex Amira

„Zu heftig gewesen“

In seinem neuen Programm „Die Abrechnung des Jahres“ mit seinem Kollegen Serdar Somuncu (56) rudert Olli jetzt nämlich öffentlich zurück. Als Serdar ihn fragt, ob er alles wieder so machen würde, gibt Olli zu. „Ich würde sehr viel davon wieder so machen, aber jeden Satz, jede Aussage würde ich sicher nicht mehr so machen“, so der Komiker. Er fügte hinzu: „Ein paar Sachen sind vielleicht zu heftig gewesen, die ich so im Nachgang nicht mehr machen würde.”