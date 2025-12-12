Vorteilswelt
Friedensverhandlungen

Präsident Selenskyj kommt am Montag nach Berlin

Außenpolitik
12.12.2025 17:25
Selenskyjs Ankündigungen signalisieren, dass die Ukraine und ihre Partner versuchen, den Druck ...
Selenskyjs Ankündigungen signalisieren, dass die Ukraine und ihre Partner versuchen, den Druck auf Russland zu erhöhen.(Bild: AP/Press Service Of The President Of Ukraine)

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in die deutsche Hauptstadt reisen. Dort soll er sich mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) über den Stand der Beendigung des Krieges sowie über die Wirtschaft austauschen.

Bei den Bemühungen um eine Beendigung des russischen Angriffskriegs und Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt es nach Angaben von Merz noch größeren Klärungsbedarf. „Die Gespräche werden in diesen Tagen sehr intensiv geführt“, erklärte er am Freitag in Heidelberg. „Wir versuchen, auch die amerikanische Regierung einzubeziehen in die Gespräche, die wir untereinander führen, aber auch mit der ukrainischen Regierung und mit dem ukrainischen Präsidenten.“

Merz betonte, Sicherheitsgarantien, über die man seit einigen Wochen spreche, hätten als wichtigstes Element die dauerhafte Stärkung der ukrainischen Armee, das Land dauerhaft selbst verteidigen zu können. „Wir sind bereit, eigene Beiträge dafür zu leisten. Es werden auch Beiträge der Amerikaner benötigt werden.“ Die Frage, in welcher Form und in welchen Details dies dann auch in ein Gesamtkonzept eingebunden werde, sei offen.

Zitat Icon

Wir wissen, dass wir ohne Sicherheitsgarantien die Ukraine nicht auf Dauer schützen können.

Kanzler Friedrich Merz

Bild: AP/Ebrahim Norooozi

Sehr viele Fragen offen
„Insofern stehen hier sehr, sehr viele Fragen offen im Raum, und sie sind alle Gegenstand der Gespräche, die im Augenblick geführt werden“, so der deutsche Regierungschef. Er unterstrich: „Wir wissen, dass wir ohne Sicherheitsgarantien die Ukraine nicht auf Dauer schützen können.“

Wie der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, am Montagabend verriet, würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO zu den Gesprächen hinzustoßen.

