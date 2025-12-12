Schlimmster Tag: Gefeuert wegen zu kleiner Brüste!

Doppelschock für TV-Star Melissa Joan Hart (49): Die „Sabrina – Total Verhext!“-Ikone wurde an nur einem einzigen Abend gleich zweimal gefeuert – und das aus mehr als fragwürdigen Gründen.
Die Schauspielerin erinnert sich an das Jahr 1999, als sie mit Britney Spears zur Premiere ihres Films „Drive Me Crazy“ gehen sollte. Kurz zuvor hatte sie jedoch eine brutale Nachricht bekommen: Du bist raus aus „Scary Movie“ – ersetzt durch Carmen Electra! Der Grund? Laut Hart: Ihre Brüste seien „nicht groß genug“ für die geplante Rolle.
„Dreh um, du bist gefeuert“
In der YouTube-Show „Betches“ erzählt Melissa, dass sie die Premiere eigentlich schwänzen wollte, um direkt zum Dreh nach Vancouver zu fliegen:
„Ich sollte eine kleine Rolle am Anfang spielen – die Drew-Barrymore-Parodie. Beim Fitting entschieden sie aber, dass meine Oberweite nicht reicht. Dann kam der Anruf: ,Dreh um, du bist gefeuert.“
„Maxim“-Cover zu freizügig
Doch damit nicht genug. Kaum war sie bei der Premiere angekommen, folgte der nächste Hammer: Wegen ihres freizügigen „Maxim“-Covers, auf dem sie nur mit einem Bettlaken posierte, wollten die Verantwortlichen von „Sabrina – Total Verhext!“ sie ebenfalls loswerden.
Sie war völlig fertig: „Ich hatte ohnehin schon geweint und wartete darauf, dass alle aus dem Film kamen. Und als die Leute endlich da waren, kommt mein Anwalt zu mir und sagt: ,Wegen deines Maxim-Covers wirst du aus deiner Serie gefeuert‘“, schilderte die 49-Jährige.
Für Melissa brach eine Welt zusammen. Tränen, Panik – und dann ein emotionaler Moment: „Mein Vater kam und umarmte mich. Das passiert selten. Ich dachte nur: Oh mein Gott, mein Papa umarmt mich!“ Dramatischer kann ein Abend kaum laufen.
