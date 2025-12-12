Schlimmster Tag: Gefeuert wegen zu kleiner Brüste!

„Dreh um, du bist gefeuert“

In der YouTube-Show „Betches“ erzählt Melissa, dass sie die Premiere eigentlich schwänzen wollte, um direkt zum Dreh nach Vancouver zu fliegen:

„Ich sollte eine kleine Rolle am Anfang spielen – die Drew-Barrymore-Parodie. Beim Fitting entschieden sie aber, dass meine Oberweite nicht reicht. Dann kam der Anruf: ,Dreh um, du bist gefeuert.“