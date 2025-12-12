Vorteilswelt
In US-Friedensplan

EU-Beitritt der Ukraine schon ab 2027 „festgelegt“

Außenpolitik
12.12.2025 17:13
Flaggen der Ukraine und der EU wehen vor dem EU-Hauptquartier in Brüssel.
Flaggen der Ukraine und der EU wehen vor dem EU-Hauptquartier in Brüssel.(Bild: AP/Virginia Mayo)

In dem Friedensplan der USA soll auch der EU-Beitritt der Ukraine geregelt sein. Laut Verhandlern soll das vom Krieg gebeutelte Land bereits ab 2027 Teil der Europäischen Union werden.

Der US-Plan sieht laut Verhandlungskreisen einen EU-Beitritt der Ukraine bereits ab Jänner 2027 vor. „Das ist festgelegt, aber es ist Verhandlungssache, und die Amerikaner sind dafür“, sagte ein hochrangiger Vertreter der Unterhändler am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Ukraine ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Der Beitrittsprozess ist grundsätzlich langwierig, ihm steht zudem unter anderem der Widerstand Ungarns entgegen.

USA überarbeiteten Plan
Die USA hatten vor gut drei Wochen einen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorgelegt, der in seiner ursprünglichen Fassung als sehr Moskau-freundlich galt. Auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten wurde der Plan in zentralen Punkten überarbeitet.

Am Mittwochabend schickte die Ukraine eine neue Fassung nach Washington, am Donnerstag machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals nähere Angaben zu den Inhalten nach aktuellem Verhandlungsstand. Demnach drängen die USA die Ukraine weiterhin dazu, erhebliche territoriale Zugeständnisse an Russland zu machen.

