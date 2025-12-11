Skifahrer musste nach Sturz beatmet werden

Der 31-jährige Skifahrer war am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der roten Piste 120 rund 40 Meter oberhalb der Skihütte Trittalpe unterwegs, als er stürzte. Der Mann rutschte in weiterer Folge talwärts und prallte schließlich gegen die Fassade der Skihütte, wo er bewusstlos im Schnee liegen blieb.