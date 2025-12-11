Skifahrer musste nach Sturz beatmet werden

Mit einem Helikoptereinsatz endete der Skitag eines 31-jährigen Mannes am Mittwoch in Zürs am Arlberg (Vorarlberg). Er stürzte und krachte gegen die Fassade einer Skihütte.
Der 31-jährige Skifahrer war am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der roten Piste 120 rund 40 Meter oberhalb der Skihütte Trittalpe unterwegs, als er stürzte. Der Mann rutschte in weiterer Folge talwärts und prallte schließlich gegen die Fassade der Skihütte, wo er bewusstlos im Schnee liegen blieb.
Ein 23-jähriger Begleiter leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit Beatmungsmaßnahmen. Der Skifahrer kam zwar wieder zu Bewusstsein, wirkte aber desorientiert und klagte zudem über Schmerzen im Brustbereich.
Eine Frau, die den Unfall beobachtet hatte, alarmierte unterdessen die Einsatzmannschaften und begab sich gemeinsam mit einem Kellner, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Terrasse der Skihütte befunden hatte, zu dem verletzten Skifahrer. Beide unterstützten die Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Der Notarzthubschrauber „Gallus 1“ versorgte dann den 31-Jährigen notfallmedizinisch und flog ihn anschließend ins Landeskrankenhaus Feldkirch.
