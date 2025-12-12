Lustenaus William sieht das Glas immer halb voll

Der dreifache Vater, der sich bestens in Vorarlberg eingelebt hat, gilt als „Mister Zuverlässig“ bei der Austria. William brilliert mit konstant starken Leistungen. „Für mich ist es kein Problem, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen, ich spiele dort, wo man mich braucht. Und ich bin auch einer, der immer positiv in ein Spiel geht. Ich sehe das Glas immer halb voll und nicht halb leer“, hat er sich schon heimische Redewendungen angeeignet. Die Ausgangssituation ist auch für ihn klar. „Wenn wir vorne dran bleiben wollen, müssen wir gewinnen.“