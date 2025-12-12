Brandalarm: Hotel-Ikone Hirschen evakuiert

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagabend im Traditionsbetrieb Hotel Hirschen in Schwarzenberg im Bregenzerwald (Vorarlberg) abgespielt: Hinter einem Kamin war ein Feuer ausgebrochen, Gäste und Personal mussten evakuiert werden.
Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, entzündete sich am späten Donnerstagabend hinter einem offenen Kamin im Festsaal eine Holzwand – Auslöser dafür war offenbar eine überhitzte Aschenwanne. In weiterer Folge quollen dichte Rauchschwaden durch den Saal und aus der nördlichen Fassade des Hotels. Ein klassischer Schwelbrand also, Flammen waren zu keiner Zeit ersichtlich.
Alle Gäste evakuiert
Die Einsatzkräfte reagierten schnell: Umgehend wurde das gesamte Gebäude evakuiert, rund 40 Personen sind ins Freie gebracht worden. Zum Glück gab es keine Verletzten zu beklagen. „Wir sind sehr froh, dass zu keiner Zeit eine Person in Gefahr war“, so Hotelchef Peter Fetz, der sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften der herbeigeeilten Feuerwehren aus Schwarzenberg, Andelsbuch und Egg für deren professionelles Vorgehen bedankte.
Die Florianijünger brachten den Schwelbrand zwar rasch unter Kontrolle, allerdings dauerte es mehrere Stunden, bis alle Glutnester hinter der Fassade gelöscht waren.
Eine Hotel-Legende
Bei den Löscharbeiten gingen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Was auch mit dem Objekt zu tun hatte. Denn der 1755 erbaute Hirschen ist eines der markantesten Gebäude im Bregenzerwald und steht unter Denkmalschutz. Mit den Jahren wurde das historische Gasthaus erweitert und zu einem Hotel ausgebaut – heute umfasst der Komplex drei Gebäude, darunter auch ein neues Badehaus, dessen Architektur schon jetzt als ikonisch gilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.