Brandalarm: Hotel-Ikone Hirschen evakuiert

Eine Hotel-Legende

Bei den Löscharbeiten gingen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Was auch mit dem Objekt zu tun hatte. Denn der 1755 erbaute Hirschen ist eines der markantesten Gebäude im Bregenzerwald und steht unter Denkmalschutz. Mit den Jahren wurde das historische Gasthaus erweitert und zu einem Hotel ausgebaut – heute umfasst der Komplex drei Gebäude, darunter auch ein neues Badehaus, dessen Architektur schon jetzt als ikonisch gilt.



