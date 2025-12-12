Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aschenwanne überhitzt

Brandalarm: Hotel-Ikone Hirschen evakuiert

Vorarlberg
12.12.2025 09:06
Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg
Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg(Bild: Shourot Maurice)

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagabend im Traditionsbetrieb Hotel Hirschen in Schwarzenberg im Bregenzerwald (Vorarlberg) abgespielt: Hinter einem Kamin war ein Feuer ausgebrochen, Gäste und Personal mussten evakuiert werden.

0 Kommentare

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, entzündete sich am späten Donnerstagabend hinter einem offenen Kamin im Festsaal eine Holzwand – Auslöser dafür war offenbar eine überhitzte Aschenwanne. In weiterer Folge quollen dichte Rauchschwaden durch den Saal und aus der nördlichen Fassade des Hotels. Ein klassischer Schwelbrand also, Flammen waren zu keiner Zeit ersichtlich. 

Alle Gäste evakuiert
Die Einsatzkräfte reagierten schnell: Umgehend wurde das gesamte Gebäude evakuiert, rund 40 Personen sind ins Freie gebracht worden. Zum Glück gab es keine Verletzten zu beklagen. „Wir sind sehr froh, dass zu keiner Zeit eine Person in Gefahr war“, so Hotelchef Peter Fetz, der sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften der herbeigeeilten Feuerwehren aus Schwarzenberg, Andelsbuch und Egg für deren professionelles Vorgehen bedankte. 

Die Einsatzkräfte machten einen tollen Job.
Die Einsatzkräfte machten einen tollen Job.(Bild: Shourot Maurice)
(Bild: Shourot Maurice)
(Bild: Shourot Maurice)

Die Florianijünger brachten den Schwelbrand zwar rasch unter Kontrolle, allerdings dauerte es mehrere Stunden, bis alle Glutnester hinter der Fassade gelöscht waren.

Eine Hotel-Legende
Bei den Löscharbeiten gingen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Was auch mit dem Objekt zu tun hatte. Denn der 1755 erbaute Hirschen ist eines der markantesten Gebäude im Bregenzerwald und steht unter Denkmalschutz. Mit den Jahren wurde das historische Gasthaus erweitert und zu einem Hotel ausgebaut – heute umfasst der Komplex drei Gebäude, darunter auch ein neues Badehaus, dessen Architektur schon jetzt als ikonisch gilt.   

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BregenzerwaldVorarlberg
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
-0° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.700 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.872 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.486 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Vorarlberg
Nach Crash:
Alkolenker fährt mit nur drei Rädern weiter
Aschenwanne überhitzt
Brandalarm: Hotel-Ikone Hirschen evakuiert
Olympiasieger Hämmerle
„Es ist schön, wieder fit in Cervinia zu starten“
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Haben Sie schon überlegt, wie Sie tot sein wollen?
Schon neunte Vorstrafe
Drogen aus dem Web: Mildes Urteil, breites Grinsen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf