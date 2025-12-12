Geburtshilfe Bludenz wird bis 15. Jänner verlegt

Während die angekündigte Verlegung der Geburtenstation Dornbirn nach Bregenz von hitzigen Debatten und scharfen Protesten begleitet war und teils noch ist, verläuft die Eingliederung der Geburtshilfe Bludenz ins Landeskrankenhaus Feldkirch beinahe reibungslos ab. Was auch daran liegt, dass es gute Argumente für die im September beschlossene Verlegung gibt. Grundlage für die Entscheidung ist eine umfassende medizinische Bewertung: Zum einen gilt die Geburtshilfe als medizinisches Mangelfach, es ist generell schwierig, Fachärztinnen und Fachärzte nach der Ausbildung zu halten – das galt insbesondere für den Standort Bludenz mit lediglich 400 Geburten pro Jahr. Aus diesem Grund mussten der dortige Kreißsaal und die Mutter-Kind-Station bereits in den Jahren 2022 und 2023 temporär geschlossen werden. Und zum anderen können kritische Situationen rund um die Geburt im LKH Feldkirch aufgrund modernster Kreißsäle, eines eigenen Operationssaals für Kaiserschnitte und der direkt angeschlossenen Kinderintensivstation deutlich besser versorgt werden.