Skisamstage: Land will Ausweichverkehr unterbinden

Task-Force für Notfälle

Als zusätzliche Begleitmaßnahme ist an den Samstagen eine Dosierampel auf der L97 zur Bündelung des Verkehrs bei der Ortseinfahrt von Dalaas vorgesehen. Ebenfalls soll die Engstelle der L97 bei Braz-Ost durch wechselseitiges Anhalten des Verkehrs für die Durchfahrt von Lkw und Bussen in Richtung Arlberg entschärft werden. In Bludenz wird von der Stadt ein Einfahrtsverbot in die Klarenbrunnstraße in Fahrtrichtung Klarenbrunn/Moos umgesetzt. In Langen ist am Knoten-Anschluss Langen/L97/L197 eine Handzeichen-Regelung geplant, im Langener Tunnel wird der Verkehr Richtung Arlberg einstreifig geführt, um im Fall einer Blockabfertigung im Arlbergtunnel rascher reagieren zu können. Sollte der Verkehr dennoch kollabieren, wird eine Task-Force weitere Ad-hoc-Maßnahmen setzen.