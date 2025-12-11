Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Maßnahmenpaket

Skisamstage: Land will Ausweichverkehr unterbinden

Vorarlberg
11.12.2025 15:25
Die Arlbergschnellstraße (S16) ist im Winter oft überlastet.
Die Arlbergschnellstraße (S16) ist im Winter oft überlastet.(Bild: Mathis Fotografie)

Um verkehrsgeplagte Bevölkerung in Bludenz und dem Klostertal zu schützen, werden in der Wintersaison auch heuer wieder an sechs verkehrsstarken Samstagen Abfahrts- bzw. Durchfahrtsverbote entlang der Arlberg-Schnellstraße (S16) verhängt.

0 Kommentare

Die Hauptrouten ins Montafon und in Richtung Arlberg sind im Winter speziell an Samstagen häufig überlastet. Staus auf der Rheintalautobahn (A14) und der S16 führten in der Vergangenheit immer wieder zu einem massiven Ausweichverkehr auf das untergeordnete Straßennetz und zu einer starken Belastung der Siedlungsgebiete. An Winter-Samstagen fuhren bis zu 5000 Kraftfahrzeuge auf der Arlbergstraße (L97) vom vorderen Klostertal in Richtung Arlberg, an üblichen Samstagen sind es 1000 pro Richtung.

Sperren an starken Reise-Samstagen
Aufbauend auf den guten Erfahrungen des Vorjahrs werden auch in dieser Wintersaison wieder gezielt Maßnahmen gesetzt, betroffen sind sechs Samstage (20. Dezember, 27. Dezember, 7. Februar, 14. Februar, 21. Februar und 28. Februar). An diesen Tagen werden mehrere Auf- und Abfahrtsrampen entlang der S16 zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt. Für die lokale Bevölkerung können sich dadurch kleinräumige Umwege ergeben, dafür bleiben den Anrainern die Blechkolonnen durch die Ortschaften erspart. Das Land appelliert zudem an die Bevölkerung, nicht notwendige Fahrten an diesen Tagen zu vermeiden.

Task-Force für Notfälle
Als zusätzliche Begleitmaßnahme ist an den Samstagen eine Dosierampel auf der L97 zur Bündelung des Verkehrs bei der Ortseinfahrt von Dalaas vorgesehen. Ebenfalls soll die Engstelle der L97 bei Braz-Ost durch wechselseitiges Anhalten des Verkehrs für die Durchfahrt von Lkw und Bussen in Richtung Arlberg entschärft werden. In Bludenz wird von der Stadt ein Einfahrtsverbot in die Klarenbrunnstraße in Fahrtrichtung Klarenbrunn/Moos umgesetzt. In Langen ist am Knoten-Anschluss Langen/L97/L197 eine Handzeichen-Regelung geplant, im Langener Tunnel wird der Verkehr Richtung Arlberg einstreifig geführt, um im Fall einer Blockabfertigung im Arlbergtunnel rascher reagieren zu können. Sollte der Verkehr dennoch kollabieren, wird eine Task-Force weitere Ad-hoc-Maßnahmen setzen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 8°
Symbol bedeckt
Dornbirn
4° / 9°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.700 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
158.533 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.859 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Vorarlberg
„Orange the World“
Strengere Spielregeln bei Gewalt gegen Frauen
Maßnahmenpaket
Skisamstage: Land will Ausweichverkehr unterbinden
Lage im Ländle
Bodenverbrauch: Langsamer Rückgang bei hohem Druck
Gefahrengut-Transport
Zwei Laster krachten auf der Autobahn zusammen
Heli-Einsatz
Skifahrer musste nach Sturz beatmet werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf