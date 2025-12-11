Bodenverbrauch: Langsamer Rückgang bei hohem Druck

Grund und Boden – bei diesem Thema schlägt das Herz eines typischen Vorarlbergers höher. Hoch gehen aber auch die Wogen, wenn darüber diskutiert wird, wer was wo bauen darf. Nicht zuletzt ist das dem Umstand geschuldet, dass Boden in Vorarlberg vor allem eines ist: knapp. Zudem noch teuer. Während die Häuslbauer – eine in Vorarlberg mittlerweile aussterbende Spezies – aufgrund der absurd hohen Grundstückspreise auf die Barrikaden gehen, schrillen auch bei den Naturschützern die Alarmglocken: zu viel Beton, zu viel Versiegelung, zu wenig Grünflächen. Erinnert sei an dieser Stelle an die nahezu unentwegt wogende Diskussion um Grundstücksentnahmen aus der Landesgrünzone oder Verbauungen durch Straßenprojekte - Stichwort S18.