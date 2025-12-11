Strengere Spielregeln bei Gewalt gegen Frauen

Die Zahlen sind alarmierend: In Vorarlberg wurden im Jahr 2024 insgesamt 540 Betretungsverbote ausgesprochen, auch in diesem Jahr sind es bereits über 500. Zudem suchten im vergangenen Jahr 132 von Gewalt betroffene Frauen mit ihren Kindern Schutz in einer Frauennotwohnung. „Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen, die Dunkelziffer ist wesentlich höher“, berichtete SPÖ-Frauensprecherin Manuela Auer. Sie forderte, die derzeit sechsstündige verpflichtende Beratung nach einer Wegweisung zu erhöhen. Außerdem wäre es wünschenswert, auch in Vorarlberg eine Gewaltschutzambulanz am Spitalscampus zu haben. „Das ist leider nicht möglich, weil wir keine Gerichtsmedizin haben“, antwortete Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) mit Verweis auf die geltende Gesetzgebung. An allen Landeskrankenhäusern gebe es aber gut geschultes Personal, sodass Betroffene bestens betreut und Verletzungen korrekt dokumentiert würden.