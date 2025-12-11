Zwei Laster krachten auf der Autobahn zusammen

Dabei übersah er einen von rechts kommenden Schweizer Laster samt Anhänger, der Vorrang hatte. Im Bereich der Einmündung kam es folglich zur Kollision der beiden Brummis. Der 33-jährige Fahrer des Schweizer Lkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste noch vor Ort medizinisch versorgt werden.