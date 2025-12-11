Vorteilswelt
Gefahrengut-Transport

Zwei Laster krachten auf der Autobahn zusammen

Vorarlberg
11.12.2025 13:15
Die Feuerwehr musste auf die Rheintalautobahn ausrücken.
Die Feuerwehr musste auf die Rheintalautobahn ausrücken.(Bild: Christian Krall, Krone KREATIV)

Zu einem heiklen Zwischenfall kam es am Mittwochmorgen auf der Auffahrt zur Rheintalautobahn in Vorarlberg: Zwei Lkw stießen dabei zusammen, einer davon hatte Gefahrengut geladen. 

Am Mittwochmorgen um 8.35 Uhr war ein 49-jähriger Lenker eines deutschen Sattelkraftfahrzeugs auf der Auffahrt Götzis-Altach zur Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. 

Dabei übersah er einen von rechts kommenden Schweizer Laster samt Anhänger, der Vorrang hatte. Im Bereich der Einmündung kam es folglich zur Kollision der beiden Brummis. Der 33-jährige Fahrer des Schweizer Lkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste noch vor Ort medizinisch versorgt werden. 

Beim deutschen Sattelkraftfahrzeug handelte es sich um einen Gefahrengut-Transporter. Aufgrund der Verformung des Tanks wurde ein Landes-Chemiker zur Unfallstelle gerufen. Die Auffahrt Götzis-Altach musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der sicherheitstechnischen Überprüfung von 8.42 Uhr bis 10.15 Uhr gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

