Firmenpleiten: Starker Anstieg im 4. Quartal

Die Baubranche selbst gilt als angeschlagen. „Eine wesentliche Ursache ist die sehr hohe Inflation, die wiederum die Bau- und Materialkosten in die Höhe treibt und für weniger Nachfrage im Bausektor sorgt“, erklärte Nathaniel Heinritz, Standortleiter des KSV1870 in Feldkirch. Er rechnet damit, dass die Insolvenzdynamik auch im ersten Quartal des kommenden Jahres anhalten wird. „Wenn Bauträger in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, hat dies auch Auswirkungen auf das Baunebengewerbe und andere Gewerbetreibende“, prognostizierte er.