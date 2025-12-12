Starker Kontrast im letzten Spiel der Bregenzer

Bitte keine Geschenke

Allerdings siegten die starken Niederösterreicher bisher schon zehnmal, Bregenz einmal. Wenn man heute überraschen will, muss viel zusammenpassen. „Wir hatten in jedem Spiel Phasen, in denen wir mithalten können, auch heute werden wir wieder Chancen bekommen. Aber wenn wir wieder Geschenke verteilen wie so oft in den vergangenen Runden, wird das St. Pölten schnell und dankend ausnützen, wahrscheinlich noch effizienter als die meisten anderen Teams in der Liga“, sagt Heraf, der vom Gegner einiges hält. „Sie gehören dort oben hin, werden, glaube ich, auch im Frühjahr ganz vorn mit dabei sein. Aber auch sie sind nur Menschen.“