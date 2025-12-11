Vorteilswelt
Von Pkw erfasst

Mopedlenker (15) erlitt multiple Verletzungen

Chronik
11.12.2025 10:35
Am stark beschädigten Fahrzeug ist zu erkennen, wie wuchtig die Kollision war.
Am stark beschädigten Fahrzeug ist zu erkennen, wie wuchtig die Kollision war.

Am Mittwochabend hat sich in Bludenz ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 15-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Moped verloren und wurde daraufhin von einem Pkw erfasst – der Bursche erlitt schwere Verletzungen.   

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 18.20 Uhr auf der L190 mitten im Stadtgebiet von Bludenz. Eine 58-jährige Lenkerin war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Montafon unterwegs, als plötzlich der ihr entgegenkommende 15-Jährige mit seinem Moped die Fahrbahn kreuzte – der Grund dafür ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Auf die Fahrbahn geschleudert
Jedenfalls war eine Kollision nicht mehr zu vermeiden – der Jugendliche wurde dabei vom Moped auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise war er ansprechbar, nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bursche ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen hat er mehrere Verletzungen erlitten.

Straße fast eine Stunde gesperrt
Die L190 musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 18.25 Uhr bis 19.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde über das Ortsgebiet von Brunnenfeld eingerichtet.

