Mopedlenker (15) erlitt multiple Verletzungen

Auf die Fahrbahn geschleudert

Jedenfalls war eine Kollision nicht mehr zu vermeiden – der Jugendliche wurde dabei vom Moped auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise war er ansprechbar, nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bursche ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen hat er mehrere Verletzungen erlitten.