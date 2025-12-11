Mopedlenker (15) erlitt multiple Verletzungen

Am Mittwochabend hat sich in Bludenz ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 15-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Moped verloren und wurde daraufhin von einem Pkw erfasst – der Bursche erlitt schwere Verletzungen.
Zugetragen hat sich der Unfall gegen 18.20 Uhr auf der L190 mitten im Stadtgebiet von Bludenz. Eine 58-jährige Lenkerin war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Montafon unterwegs, als plötzlich der ihr entgegenkommende 15-Jährige mit seinem Moped die Fahrbahn kreuzte – der Grund dafür ist laut Polizei noch nicht bekannt.
Auf die Fahrbahn geschleudert
Jedenfalls war eine Kollision nicht mehr zu vermeiden – der Jugendliche wurde dabei vom Moped auf die Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise war er ansprechbar, nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bursche ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen hat er mehrere Verletzungen erlitten.
Straße fast eine Stunde gesperrt
Die L190 musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 18.25 Uhr bis 19.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde über das Ortsgebiet von Brunnenfeld eingerichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.