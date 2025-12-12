Alkolenker fährt mit nur drei Rädern weiter

In der Nacht auf Freitag um 0.45 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn A14 zu einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Tirol: Ein 33-jähriger Vorarlberger lenkte seinen Pkw auf der rechten Fahrspur und fuhr plötzlich auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Der vordere Pkw geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitschiene und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stillstand.