Ex-Schumi-Manager

Weber über Raub: „Kamen rein und wussten alles“

Formel 1
12.12.2025 09:23
Willi Weber (l.) äußerte sich zum Einbruch
Willi Weber (l.) äußerte sich zum Einbruch

Der frühere Formel-1-Manager Willi Weber geht nach dem brutalen Raubüberfall auf ihn davon aus, zuvor über längere Zeit ausspioniert worden zu sein. „Die wussten, was sie machen“, sagte der 83-Jährige der „Bild“.

„Ich muss über Wochen ausspioniert worden sein. Die kamen rein und wussten alles.“ Den maskierten Tätern habe er etwa Codes zu Tresoren geben müssen. Das Trio habe den Inhalt daraus komplett geraubt, schilderte Weber. „Es ist alles weg! Auch meine Uhren.“

Weber war nach eigener Darstellung am Dienstagabend in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. „Sie waren zu dritt, sie haben mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mich ordentlich verprügelt“, hatte er berichtet. Mit seiner Frau und einer Haushälterin habe er in Angst ausgeharrt – gefesselt, geschlagen und bedroht. Dann erst sei es ihm gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

