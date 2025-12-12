Weber über Raub: „Kamen rein und wussten alles“

Weber war nach eigener Darstellung am Dienstagabend in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. „Sie waren zu dritt, sie haben mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mich ordentlich verprügelt“, hatte er berichtet. Mit seiner Frau und einer Haushälterin habe er in Angst ausgeharrt – gefesselt, geschlagen und bedroht. Dann erst sei es ihm gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.