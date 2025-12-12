Weber über Raub: „Kamen rein und wussten alles“

Der frühere Formel-1-Manager Willi Weber geht nach dem brutalen Raubüberfall auf ihn davon aus, zuvor über längere Zeit ausspioniert worden zu sein. „Die wussten, was sie machen“, sagte der 83-Jährige der „Bild“.
„Ich muss über Wochen ausspioniert worden sein. Die kamen rein und wussten alles.“ Den maskierten Tätern habe er etwa Codes zu Tresoren geben müssen. Das Trio habe den Inhalt daraus komplett geraubt, schilderte Weber. „Es ist alles weg! Auch meine Uhren.“
Weber war nach eigener Darstellung am Dienstagabend in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. „Sie waren zu dritt, sie haben mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mich ordentlich verprügelt“, hatte er berichtet. Mit seiner Frau und einer Haushälterin habe er in Angst ausgeharrt – gefesselt, geschlagen und bedroht. Dann erst sei es ihm gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.