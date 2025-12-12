Kiteishvili: „Es wird schlechter und schlechter“

Er habe jedoch unbedingt mitwirken wollen, betonte Arnautovic, der zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde. Nach zehn Minuten sei die Verletzung wieder aufgegangen. „Für mich persönlich ist es nicht so gut, aber ich denke, der Mannschaft hat es geholfen. Für uns sind die drei Punkte ein großer Schritt in die Play-offs.“ Zwei Runden vor dem Ende der Ligaphase liegt Roter Stern mit zehn Punkten auf Platz 17. Für Sturm (vier Punkte/29.) geht es im Jänner in Rotterdam gegen Feyenoord und den norwegischen Verein Brann Bergen wohl nur noch um Punkteprämien. Geht man nach den Erfahrungswerten der Vorsaison, könnte selbst die Maximalausbeute zu wenig sein, um einen Platz unter den besten 24 von 36 Teams zu ergattern.