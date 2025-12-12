FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling

Der FC Bayern macht sich wohl weiterhin Hoffnungen, Marc Guehi von Crystal Palace an die Isar zu lotsen. Wie Sky berichtet, plant Sportvorstand Max Eberl Anfang des Jahres neue Gespräche. Oliver Glasner wird sich wohl von seinem Kapitän verabschieden müssen ...
Guehis Vertrag bei den „Eagles“ läuft kommenden Sommer aus, dass er noch einmal beim Premier-League-Klub unterschreibt, ist eher unwahrscheinlich. Die Zeichen stehen auf Abschied, neben dem FC Liverpool, FC Barcelona und Real Madrid würden auch die Münchner den Innenverteidiger gerne ablösefrei verpflichten.
Treffen Anfang Jänner
Eberl soll bereits Gespräche mit Guehis Berater geführt haben, zu Neujahr wolle der 52-Jährige den englischen Teamspieler nun persönlich kennenlernen, heißt es aus Deutschland.
Neben Trainer Oliver Glasner ist Guehi das Gesicht des jüngsten Erfolges der „Eagles“. Gegen Fulham erzielte der 25-Jährige zuletzt das entscheidende Tor zum 2:1, in 25 Pflichtspielen vertraute Glasner diese Saison 24 Mal auf seinen Kapitän. Im Sommer werden sich die beiden wohl voneinander verabschieden müssen, nach Michael Olise und Eberechi Eze wäre Guehi bereits der dritte Starspieler, den der österreichische Erfolgscoach verliert.
