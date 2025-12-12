FC Bayern plant Gespräche mit Glasner-Schützling

Neben Trainer Oliver Glasner ist Guehi das Gesicht des jüngsten Erfolges der „Eagles“. Gegen Fulham erzielte der 25-Jährige zuletzt das entscheidende Tor zum 2:1, in 25 Pflichtspielen vertraute Glasner diese Saison 24 Mal auf seinen Kapitän. Im Sommer werden sich die beiden wohl voneinander verabschieden müssen, nach Michael Olise und Eberechi Eze wäre Guehi bereits der dritte Starspieler, den der österreichische Erfolgscoach verliert.