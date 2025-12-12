Augen auf: Warnung vor „tierischen Schaderregern“

Augen auf heißt es auch, wenn man Gespinste entdeckt, denn darin geschützt überwintern Raupen. Andere Erreger schützen sich mit einem Sekret-Schild und sind an kleineren Ästen oder Zweigen zu finden, wie die Raupen der Apfelbaumgespinstmotte. Doch selbst erwachsene Tiere der Gemeinen Bohnenspinnmilbe lassen sich laut AGES auf Obstbäumen finden, vor allem unter Rindenschuppen und in Rindenritzen.