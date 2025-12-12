Teenager setzen Tribüne nach Abstieg in Brand

Der FC Haka Valkeakosk braucht eine neue Tribüne ... Nachdem sich der finnische Fußballklub aus der ersten Liga verabschieden mussten, zündeten Fans auf den Zuschauerrängen ein Feuer, das sich rasch über die gesamte Tribüne ausbreitete. Bei den Brandstiftern dürfte es sich um drei Teenager handeln.