Teenager setzen Tribüne nach Abstieg in Brand

Der FC Haka Valkeakosk braucht eine neue Tribüne ... Nachdem sich der finnische Fußballklub aus der ersten Liga verabschieden mussten, zündeten Fans auf den Zuschauerrängen ein Feuer, das sich rasch über die gesamte Tribüne ausbreitete. Bei den Brandstiftern dürfte es sich um drei Teenager handeln.
Die lokale Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die weiteren Tribünen ausbreitete, der Rasen wurde von den Flammen allerdings stark beschädigt. Videos, die das brennende Stadion zeigen, gehen aktuell auf X und Co. viral.
Am Donnerstag erklärte die Polizei, dass drei Jugendliche unter 15 Jahren für den Brand verantwortlich seien. Aufgrund ihrer Minderjährigkeit droht ihnen kein Strafverfahren.
