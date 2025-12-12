Drama über den Wolken
Schockmoment: Passagier wollte Flugzeugtür öffnen
Auf einem Cathay-Pacific-Flug von Boston nach Hongkong hat ein Passagier am Mittwoch während des Fluges versucht, die Kabinentür zu öffnen. Laut Airline war der Mann plötzlich aufgestanden und hatte versuchte, die Tür zu entriegeln – dies gelang jedoch nicht.
Die Crew reagierte sofort, sicherte die Tür und informierte die Behörden. Niemand an Bord wurde verletzt. Das Flugzeug landete planmäßig am frühen Donnerstagmorgen in Hongkong.
Mann festgenommen
Die Polizei nahm bei der Ankunft einen 20-jährigen Mann aus China fest. Ihm wird ein Verstoß gegen die Luftfahrtsicherheitsbestimmungen vorgeworfen. Die Gründe für sein Verhalten sind bislang unklar, so Reuters.
Cathay Pacific betonte, dass Sicherheit an oberster Stelle stehe und das Kabinenpersonal die Situation schnell unter Kontrolle gebracht habe. Es soll sich um einen 20-jährigen Mann aus China handeln.
