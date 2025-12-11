Britney-Ex mit Sixpack auf dem „Playgirl“-Cover

Sam Asghari, der Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears, ist das neue Cover-Model der Dezember-Ausgabe 2025 des „Playgirl“-Magazins.
Auf dem Cover posiert der 31-jährige Schauspieler und Fitness-Model in halb geöffneten Lederhosen des Labels Trinidad3 und zeigt seine durchtrainierten Bauchmuskeln.
Asghari und Spears waren über sieben Jahre ein Paar, verlobten sich 2021 und heirateten im Juni 2022 – kurz nach dem Ende von Spears’ umstrittener Vormundschaft. Doch schon im August 2023 folgte die Trennung: Asghari reichte die Scheidung ein.
Im Interview mit „Playgirl“ spricht Asghari dennoch respektvoll über seine berühmte Ex-Frau. Er zitiert ein iranisches Sprichwort: „Man darf nie schlecht über Menschen reden, mit denen man gegessen hat.“ Für ihn sei es wichtiger, die Vergangenheit zu feiern, statt ihr nachzutrauern: „Sei glücklich, dass es überhaupt passiert ist.“
Der gebürtige Iraner arbeitet aktuell an einem Filmprojekt über „exilierte Künstler aus Ländern, die freie Meinungsäußerung verbieten“ – eine Geschichte, die auch seine eigene Erfahrung widerspiegelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.