Sam Asghari erotisch

Britney-Ex mit Sixpack auf dem „Playgirl“-Cover

Society International
11.12.2025 18:00
Britney Spears und Sam Asghari
Britney Spears und Sam Asghari(Bild: AP/Jordan Strauss)

Sam Asghari, der Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears, ist das neue Cover-Model der Dezember-Ausgabe 2025 des „Playgirl“-Magazins. 

Auf dem Cover posiert der 31-jährige Schauspieler und Fitness-Model in halb geöffneten Lederhosen des Labels Trinidad3 und zeigt seine durchtrainierten Bauchmuskeln. 

Asghari und Spears waren über sieben Jahre ein Paar, verlobten sich 2021 und heirateten im Juni 2022 – kurz nach dem Ende von Spears’ umstrittener Vormundschaft. Doch schon im August 2023 folgte die Trennung: Asghari reichte die Scheidung ein.

Im Interview mit „Playgirl“ spricht Asghari dennoch respektvoll über seine berühmte Ex-Frau. Er zitiert ein iranisches Sprichwort: „Man darf nie schlecht über Menschen reden, mit denen man gegessen hat.“ Für ihn sei es wichtiger, die Vergangenheit zu feiern, statt ihr nachzutrauern: „Sei glücklich, dass es überhaupt passiert ist.“

Der gebürtige Iraner arbeitet aktuell an einem Filmprojekt über „exilierte Künstler aus Ländern, die freie Meinungsäußerung verbieten“ – eine Geschichte, die auch seine eigene Erfahrung widerspiegelt.

