Tochter übernimmt Lokal: „Dorfstub‘m“ lebt auf

„Familie ist stärker als jeder Schicksalsschlag“

Zurück in Heiligenblut war Christian nicht nur leidenschaftlicher Koch, sondern auch Mitbegründer des beliebten Glocknerlammfestes. Sein plötzlicher Tod mit nur 61 kam für die Familie völlig unerwartet. „Das war für uns alle ein Schock“, erzählt Tochter Sabrina, die – ebenso wie ihre Schwester Stefanie – von klein auf im Betrieb mithalf. „Für mich war aber sofort klar, dass ich das Lokal weiterführe.“ Ihre Mutter steht ihr dabei nach wie vor zur Seite.