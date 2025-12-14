Tochter übernimmt Lokal: „Dorfstub‘m“ lebt auf

Das beliebte Landgasthaus „Dorfstub’m“ in Heiligenblut startet neu durch: Tochter Sabrina führt das beliebte Gasthaus nach dem Tod unerwarteten ihres Vaters mit Leidenschaft weiter.
Ein schwerer Schicksalsschlag traf im vergangenen Herbst die beliebte Wirtsfamilie Lackner: Nach dem plötzlichen Tod von Wirt Christian Lackner übernimmt nun Tochter Sabrina ab 18. Dezember das Gasthaus „Dorfstub’m“ im Herzen von Heiligenblut.
Vom Nobelhotel in die heimische Gastroszene
„Ich möchte die Gastwirtschaft im Sinne meiner Eltern so erfolgreich weiterführen und dabei ihre Werte bewahren“, betont die junge Wirtin, die das Familienunternehmen mit viel Respekt vor dem Lebenswerk ihres Vaters übernimmt.
Christian Lackner hatte das Gasthaus seit 2001 gemeinsam mit seiner Frau Marlies geführt. Doch bevor die Lackners die heimische Gasthausszene prägten, sammelten sie internationale Erfahrung: Christian kochte in der gehobenen Gastronomie – unter anderem im Frankfurter Nobelhotel Intercontinental, wo Stars wie Rod Stewart oder Udo Jürgens zu seinen Gästen zählten.
„Familie ist stärker als jeder Schicksalsschlag“
Zurück in Heiligenblut war Christian nicht nur leidenschaftlicher Koch, sondern auch Mitbegründer des beliebten Glocknerlammfestes. Sein plötzlicher Tod mit nur 61 kam für die Familie völlig unerwartet. „Das war für uns alle ein Schock“, erzählt Tochter Sabrina, die – ebenso wie ihre Schwester Stefanie – von klein auf im Betrieb mithalf. „Für mich war aber sofort klar, dass ich das Lokal weiterführe.“ Ihre Mutter steht ihr dabei nach wie vor zur Seite.
Besonders wichtig sind der Familie auch die Mitarbeiter, die seit vielen Jahren den Betrieb mitprägen. „Der Weg war nicht immer leicht“, erzählt die alleinerziehende Mutter und ergänzt: „Ich möchte meinem Sohn zeigen, dass man auch in schweren Zeiten Mut haben kann – und dass Familie stärker ist als jeder Schicksalsschlag.“
