Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schickssalschlag

Tochter übernimmt Lokal: „Dorfstub‘m“ lebt auf

Kärnten
14.12.2025 10:00
Christian (), Marlies, Sabrina, Raphael und Stefanie Lackner (von links) in ihrer „Dorfstub’m“.
Christian (), Marlies, Sabrina, Raphael und Stefanie Lackner (von links) in ihrer „Dorfstub’m“.(Bild: zVg)

Das beliebte Landgasthaus „Dorfstub’m“ in Heiligenblut startet neu durch: Tochter Sabrina führt das beliebte Gasthaus nach dem Tod unerwarteten ihres Vaters mit Leidenschaft weiter. 

0 Kommentare

Ein schwerer Schicksalsschlag traf im vergangenen Herbst die beliebte Wirtsfamilie Lackner: Nach dem plötzlichen Tod von Wirt Christian Lackner übernimmt nun Tochter Sabrina ab 18. Dezember das Gasthaus „Dorfstub’m“ im Herzen von Heiligenblut.

Vom Nobelhotel in die heimische Gastroszene
„Ich möchte die Gastwirtschaft im Sinne meiner Eltern so erfolgreich weiterführen und dabei ihre Werte bewahren“, betont die junge Wirtin, die das Familienunternehmen mit viel Respekt vor dem Lebenswerk ihres Vaters übernimmt.

Christian Lackner hatte das Gasthaus seit 2001 gemeinsam mit seiner Frau Marlies geführt. Doch bevor die Lackners die heimische Gasthausszene prägten, sammelten sie internationale Erfahrung: Christian kochte in der gehobenen Gastronomie – unter anderem im Frankfurter Nobelhotel Intercontinental, wo Stars wie Rod Stewart oder Udo Jürgens zu seinen Gästen zählten.

Sabrina übernimmt ab 18. Dezember den Familienbetrieb.
Sabrina übernimmt ab 18. Dezember den Familienbetrieb.(Bild: zVg)

„Familie ist stärker als jeder Schicksalsschlag“
Zurück in Heiligenblut war Christian nicht nur leidenschaftlicher Koch, sondern auch Mitbegründer des beliebten Glocknerlammfestes. Sein plötzlicher Tod mit nur 61 kam für die Familie völlig unerwartet. „Das war für uns alle ein Schock“, erzählt Tochter Sabrina, die – ebenso wie ihre Schwester Stefanie – von klein auf im Betrieb mithalf. „Für mich war aber sofort klar, dass ich das Lokal weiterführe.“ Ihre Mutter steht ihr dabei nach wie vor zur Seite.

Besonders wichtig sind der Familie auch die Mitarbeiter, die seit vielen Jahren den Betrieb mitprägen. „Der Weg war nicht immer leicht“, erzählt die alleinerziehende Mutter und ergänzt: „Ich möchte meinem Sohn zeigen, dass man auch in schweren Zeiten Mut haben kann – und dass Familie stärker ist als jeder Schicksalsschlag.“ 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.108 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.632 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
94.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Kärnten
Nach Schickssalschlag
Tochter übernimmt Lokal: „Dorfstub‘m“ lebt auf
In Klagenfurt
Junge Mofalenkerin raste vor der Polizei davon
Krone Plus Logo
Teenies als Geliebte
Zu jung: „Manche Männer wollen es nicht sehen“
Krone Plus Logo
In nur 41 Minuten
Flott durch den Tunnel statt „Umsteigen in Bruck“
Von Polizei gestoppt
Geisterfahrer auf Süd: Führerschein ist weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf