Der lange und unermüdliche Kampf eines Mädchens

Sude benötigt einen Patienten-Lifter

Ärzte kämpften um das Leben der kleinen Sude, reanimierten sie dreimal. Aufgrund des massiven Schädelhirntraumas war es für den Säugling beinahe ein Todesurteil – doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. Das Mädchen besucht mittlerweile die Kooperative Kleinklasse der Mittelschule Friesach, liebt Musik, lacht und zeigt klar, was sie möchte und was nicht.