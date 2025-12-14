Vorteilswelt
„Krone“-Spendenaktion

Der lange und unermüdliche Kampf eines Mädchens

Kärnten
14.12.2025 14:00
Die „Beach Band" rockte im Eboardmuseum (li.) für die kleine Sude (re.). Klassiker, ...
Die „Beach Band“ rockte im Eboardmuseum (li.) für die kleine Sude (re.). Klassiker, Eigenkompositionen und moderne Weihnachtslieder sorgten für gute Stimmung.(Bild: Eboardmuseum)

Ein tragischer Unfall veränderte das Leben der kleinen Sude – das Schicksal bewegte auch die Kärntner „Beach Band“, die für das Mädchen Spenden sammelte. Auch Sie können helfen.

An einem regnerischen Tag wurde das Leben einer Familie aus der Bahn gerissen. Sude – gerade einmal 50 Tage alt – saß im Kindersitz gesichert im Auto als der Wagen plötzlich ins Schleudern kam und in ein anderes Auto krachte.

Sude benötigt einen Patienten-Lifter
Ärzte kämpften um das Leben der kleinen Sude, reanimierten sie dreimal. Aufgrund des massiven Schädelhirntraumas war es für den Säugling beinahe ein Todesurteil – doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. Das Mädchen besucht mittlerweile die Kooperative Kleinklasse der Mittelschule Friesach, liebt Musik, lacht und zeigt klar, was sie möchte und was nicht.

Doch Sude ist schwer beeinträchtigt. Sie kann weder essen noch schlucken, ist durch das Unfalltrauma blind und vollständig auf einen Rollstuhl angewiesen. Je älter sie wird, desto schwieriger wird diese körperliche Belastung für die Familie, welche jedoch fest zusammenhält. Doch benötigt sie für Sude finanzielle Unterstützung. Der größte Wunsch wäre ein Patienten-Lifter, um den Alltag leichter zu gestalten.

Spenden & Mithelfen

Die „Krone“ stellt sich mit dem Verein „Krone“-Leser helfen schon seit fast 20 Jahren in den Dienst all jener Österreicherinnen und Österreicher, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen. Folgende Kärntner benötigen dringend Ihre Hilfe:

  • Helfen Sie dem Ehepaar, das sich nach erlittenem Schütteltrauma aufopfernd um seinen Enkel Thomas (Name von der Redaktion geändert) kümmert: Spenden bitte mit dem Kennwort Trauma versehen
  • Damit das bevorstehende Weihnachtsfest für Sude und ihre Familie schön wird und sie sich ganz auf ihr neues Heim konzentrieren können: Spenden Sie mit dem Kennwort Zuhause
  • Unter dem Kennwort Schicksalsschlag können Sie einer alleinerziehenden Mama und ihren beiden Kindern unvergessliche Weihnachten bescheren.
  • Wir sammeln für ein vierjähriges Mädchen, das seine alleinerziehende Mama durch Krebs verloren hat: Kennwort Zukunft
  • IBAN: AT45 3900 0000 05919006
  • Spenden, die das Ziel übersteigen bzw. allfällige, nach einem Zeitraum von zwei Monaten nach Erscheinen des Artikels einlangende Spenden können seitens des Vereins auch für andere Hilfsaktionen

 

Benefizkonzert für herzzerreißenden Schicksalsschlag
Dieses Schicksal bewegte auch die bekannte Kärntner „Beach Band“ so sehr, dass sie bei ihrer traditionellen Weihnachtsshow „Surfing Christmas“ am Freitag im Eboardmuseum sämtliche Einnahmen an die Familie spendete. Mit einem stimmungsvollen Potpourri bekannter Weihnachtslieder begeisterten die Musiker das vollbesetzte Eboardmuseum .

Neben Sudes bewegender Geschichte hat der Verein „Krone-Leser helfen“ drei weitere Schicksalsschläge ausgesucht (siehe Infokasten links), bei denen Sie, liebe Leser, mit Ihrer Unterstützung Kärntner Familien in schwierigen Situationen helfen können. 

