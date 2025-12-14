Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Klagenfurt

Junge Mofalenkerin raste vor der Polizei davon

Kärnten
14.12.2025 09:30
Einer Polizeistreife war die rasante Fahrweise der jungen Mofalenkerin aufgefallen.
Einer Polizeistreife war die rasante Fahrweise der jungen Mofalenkerin aufgefallen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Die zügige Fahrweise machte die Polizei in Klagenfurt auf Motorfahrrad aufmerksam. Als sie es stoppen wollten, fuhr die Lenkerin einfach weiter.

0 Kommentare

Die Polizeistreife war gegen 21.30 Uhr in Klagenfurt unterwegs, als ihnen das flotte Mofa auffiel. Die Beamten fuhren dem Mofa nach und gaben deutliche Anhaltesignale.

Die junge Lenkerin hat diese Anhalteversuche ignoriert. Sie setzte ihre Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Teilweise wich sie dabei auf den Gehweg aus oder schlängelte sich riskant an anderen Fahrzeugen vorbei. 

Bei einer baulichen Barriere war schließlich Schluss – die 15-jährige Klagenfurterin musste anhalten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Motorfahrrad diverse Umbauten aufwies, die so nicht genehmigt waren. Das Mofa hatte zudem keine Kennzeichentafel und war in keinem verkehrs- bzw. betriebssicheren Zustand. 

Die Klagenfurterin wird angezeigt.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.108 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.632 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
94.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Kärnten
In Klagenfurt
Junge Mofalenkerin raste vor der Polizei davon
Krone Plus Logo
Teenies als Geliebte
Zu jung: „Manche Männer wollen es nicht sehen“
Krone Plus Logo
In nur 41 Minuten
Flott durch den Tunnel statt „Umsteigen in Bruck“
Von Polizei gestoppt
Geisterfahrer auf Süd: Führerschein ist weg
Krone Plus Logo
Bereit für Faustkämpfe
VSV-Neuzugang Ritchie: „Ich bin kein Verrückter“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf