Junge Mofalenkerin raste vor der Polizei davon

Die zügige Fahrweise machte die Polizei in Klagenfurt auf Motorfahrrad aufmerksam. Als sie es stoppen wollten, fuhr die Lenkerin einfach weiter.
Die Polizeistreife war gegen 21.30 Uhr in Klagenfurt unterwegs, als ihnen das flotte Mofa auffiel. Die Beamten fuhren dem Mofa nach und gaben deutliche Anhaltesignale.
Die junge Lenkerin hat diese Anhalteversuche ignoriert. Sie setzte ihre Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Teilweise wich sie dabei auf den Gehweg aus oder schlängelte sich riskant an anderen Fahrzeugen vorbei.
Bei einer baulichen Barriere war schließlich Schluss – die 15-jährige Klagenfurterin musste anhalten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Motorfahrrad diverse Umbauten aufwies, die so nicht genehmigt waren. Das Mofa hatte zudem keine Kennzeichentafel und war in keinem verkehrs- bzw. betriebssicheren Zustand.
Die Klagenfurterin wird angezeigt.
