Budget beschlossen – drei Mythen im Faktencheck

Ein Marathon, wohlgemerkt, der weniger Erkenntnisse lieferte als ein durchschnittlicher Wetterbericht und auf einer Bühne stattfand, auf der wieder einmal erstaunlich viele redeten, aber nur sehr wenige tatsächlich etwas zu sagen hatten. Was blieb hängen? Nun ja: altbekannte Floskeln, routinierte Selbstbeweihräucherung und Attacken auf alles, was politisch nicht bei drei am eigenen Parteibaum sitzt. Wirklich spannend wurde es für Sitzungs-Fans nur dann, wenn plötzlich Mandatare ans Rednerpult geführt wurden, die man gefühlt zuletzt bei der Angelobung 2021 gesehen hat – seither zuverlässig abgetaucht, nun aber offenbar eigens fürs Budget wieder aus dem politischen Winterschlaf geweckt. Am Ende bleibt von dem Ganzen: ein Beweis, dass man Budgetdebatten nur mit stoischer Ruhe oder der richtigen Portion Ironie erträgt.