Golden-Globe-Star zwischen Wien und Berlin

Das Timing könnte eigentlich gar nicht besser sein und wenn nicht alle Stricke reißen, dann wird diese Frau nicht nur ein echter Blickfang, sondern auch eine besonders spannende Interviewpartnerin sein. Denn wie es die Spatzen vom Dach der Staatsoper pfeifen, soll Film- und Theaterstar Isabelle Huppert übernächste Woche bei uns weilen.