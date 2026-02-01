Golden-Globe-Star zwischen Wien und Berlin

Die Golden-Globes-Gewinnerin Isabelle Huppert wird in den nächsten Wochen Gerüchten zu Folge in Wien weilen. Doch nicht nur dort, denn im benachbarten Deutschland steht die Berlinale vor der Türe. Na, wenn sie schon hin- und herreist würde doch ein bestimmter Besuch in der Oper naheliegen . . .
Das Timing könnte eigentlich gar nicht besser sein und wenn nicht alle Stricke reißen, dann wird diese Frau nicht nur ein echter Blickfang, sondern auch eine besonders spannende Interviewpartnerin sein. Denn wie es die Spatzen vom Dach der Staatsoper pfeifen, soll Film- und Theaterstar Isabelle Huppert übernächste Woche bei uns weilen.
Der Verdacht liegt nahe, dass das eine „leichte Nummer“ für die 76-jährige Golden-Globe-Preisträgerin sein könnte, denn sie weilt fast zeitgleich bei der Berlinale, wo sie mit „Die Blutgräfin“ (Teile davon wurden in Wien gedreht) Weltpremiere feiert. Da liegt doch eine Auffrischung alter Erinnerungen an uns nahe
