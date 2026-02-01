Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Vertragsfrage

ÖFB-Sitzung: Rangnick platzte in die Tagesordnung

Fußball National
01.02.2026 09:30
Ralf Rangnick blickt auch über die WM 2026 hinaus.
Ralf Rangnick blickt auch über die WM 2026 hinaus.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Am Freitag tagte der Aufsichtsrat des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) in Wien – die Personalie Ralf Rangnick stand nicht auf der Tagesordnung, wurde dann zum am längsten diskutierten Punkt.

0 Kommentare

Denn der Aufsichtsrats-Vorsitzende Josef Pröll brachte das Thema kurzfristig zur Sprache, mit der Begründung, dass der Teamchef in den Tagen vor der Sitzung das Thema Vertrags-Verlängerung angesprochen hatte und wissen will, wie es um seine Zukunft bestellt ist.

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll
ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll(Bild: Mario Urbantschitsch)

Unbestritten
Rangnicks Verdienste sind unbestritten, beim Thema Gage gehen die Meinungen im Aufsichtsrat auseinander. Einer deutlichen Gehaltserhöhung stehen einige Landesbosse und auch die Bundesliga skeptisch gegenüber, sie führten Marcel Koller als mahnendes Beispiel an: Dessen Fix-Gehalt war nach der geschafften EM-Quali 2016 auf rund zwei Millionen Euro erhöht worden – ehe es sportlich mit dem Team bergab ging.

Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Dass die Gage Rangnicks erhöht gehört, ist allen klar. Einige Herren im Aufsichtsrat drängen aber darauf, dass der neue Vertrag in Zeiten, wo das Geld auch im Fußball knapper wird, eine starke Leistungs-Komponente beinhaltet. Ein Pouvoir, wie weit er in den finanziellen Verhandlungen gehen kann, erhielt Pröll nicht. Er wird die Gespräche mit Rangnick fortsetzen, den Aufsichtsrat laufend informieren. Am Ende müsste dieser der Verlängerung mit einfacher Mehrheit zustimmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
240.449 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
229.191 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
117.181 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Fußball National
Die Vertragsfrage
ÖFB-Sitzung: Rangnick platzte in die Tagesordnung
0:3 in Ried
Rapid: Neustart mündete in einem einzigem Desaster
Krone Plus Logo
So entsteht Marktwert
„500 Millionen Euro könnten dann möglich sein!“
Hier im Liveticker
ÖFB-Cup: Altach gegen Sturm Graz 17.30 Uhr LIVE
ÖFB-Cup im Ticker
Wolfsberger AC gegen Salzburg ab 17.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf