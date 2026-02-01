ÖFB-Sitzung: Rangnick platzte in die Tagesordnung

Dass die Gage Rangnicks erhöht gehört, ist allen klar. Einige Herren im Aufsichtsrat drängen aber darauf, dass der neue Vertrag in Zeiten, wo das Geld auch im Fußball knapper wird, eine starke Leistungs-Komponente beinhaltet. Ein Pouvoir, wie weit er in den finanziellen Verhandlungen gehen kann, erhielt Pröll nicht. Er wird die Gespräche mit Rangnick fortsetzen, den Aufsichtsrat laufend informieren. Am Ende müsste dieser der Verlängerung mit einfacher Mehrheit zustimmen.