Horst Steffen ist weg

Werder schmeißt Trainer nach sieben Monaten raus

Deutsche Bundesliga
01.02.2026 10:35
Horste Steffen muss gehen.(Bild: AP)
Der deutsche Bundesligist Werder Bremen hat sich am Sonntag nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt. 

Der Tabellen-15. reagierte auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach beträgt der Vorsprung des Teams mit den drei Österreichern Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung springen vorerst die Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß ein.

